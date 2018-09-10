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"Укроборонпром" і польська WZM готують проект зі спільної модернізації БРМ "Мангуст"

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БРМ "Мангуст"
БРМ "Мангуст" / Укроборонпром

Державний концерн "Укроборонпром" та польська компанія WZM, що входить до складу оборонного концерну PGZ, готують проект зі спільної модернізації української бойової розвідувальної машини "Мангуст" в інтересах збройних сил Польщі.

Про це повідомила інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна".

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Зазначається, що плани співпраці за проектом закріплені у меморандумі, що підписали "Укроборонпром" ДП "Промоборонекспорт" і WZM в ході міжнародної оборонної MSPO-2018, яка пройшла 4-7 вересня у місті Кельце в Польщі.

Вже найближчим часом партнери планують завершити роботи над робочим зразком модернізованої бронемашини. На вересень запланована презентація бронетехніки польському військовому замовнику на одному з військових полігонів у Польщі.

За підсумками демонстрації модернізованої версії БРМ "Мангуст" польським військовим, планується підписання угоди на проведення робіт в рамках проекту.

Спільна модернізація бронетехніки розглядається серед перспективних напрямків ВТС між Україною та Польщею. наразі сторони пропрацьовують плани щодо співпраці в програмі модернізації танків Т-72, що знаходяться на озброєнні збройних сил Польщі до стандартів НАТО.

Одна з версій модернізації польських Т-72 – танк РТ-17, модернізований "Укроборонпромом" спільно з польською Zaklady Mechaniczne "Bumar-Labedy" S.A, було презентовано потенційному польському військовому замовнику в ході MSPO-2017.

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За оцінками держконцерну, досвід участі в проекті, може бути також успішно використаний для вирішення завдання з оновлення до стандартів НАТО парку українських Т-72, ​​Т-64, Т-80 Збройних Сил України.

Що таке БРМ "Мангуст"?Модернізована версія броньованої розвідувально-дозорної машини БРДМ-2, розробки ДП "Миколаївський бронетанковий завод", який входить в "Укроборонпром". Призначена для ведення розвідки і вогневої підтримки бойових підрозділів. Створена українським ОПК в рамках програми імпортозаміщення бронетехніка, оснащена, серед іншого, торсіонною підвіскою, що забезпечує підвищену прохідність, додатковими бічними, верхнім і заднім люками для висадки десанту, має посилений бронезахист. За бажанням замовника, БРМ "Мангуст" може оснащуватися двигуном західного виробництва. Машина здатна долати водні перешкоди і розвивати швидкість до 100 кілометрів за годину на шосе.

мангуст,
БРМ "Мангуст"

Теги: Новини України Новини Польщі Укроборонпром
Джерело: 24 Канал
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