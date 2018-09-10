"Укроборонпром" і польська WZM готують проект зі спільної модернізації БРМ "Мангуст"
Державний концерн "Укроборонпром" та польська компанія WZM, що входить до складу оборонного концерну PGZ, готують проект зі спільної модернізації української бойової розвідувальної машини "Мангуст" в інтересах збройних сил Польщі.
Про це повідомила інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна".
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Зазначається, що плани співпраці за проектом закріплені у меморандумі, що підписали "Укроборонпром" ДП "Промоборонекспорт" і WZM в ході міжнародної оборонної MSPO-2018, яка пройшла 4-7 вересня у місті Кельце в Польщі.
Вже найближчим часом партнери планують завершити роботи над робочим зразком модернізованої бронемашини. На вересень запланована презентація бронетехніки польському військовому замовнику на одному з військових полігонів у Польщі.
За підсумками демонстрації модернізованої версії БРМ "Мангуст" польським військовим, планується підписання угоди на проведення робіт в рамках проекту.
Спільна модернізація бронетехніки розглядається серед перспективних напрямків ВТС між Україною та Польщею. наразі сторони пропрацьовують плани щодо співпраці в програмі модернізації танків Т-72, що знаходяться на озброєнні збройних сил Польщі до стандартів НАТО.
Одна з версій модернізації польських Т-72 – танк РТ-17, модернізований "Укроборонпромом" спільно з польською Zaklady Mechaniczne "Bumar-Labedy" S.A, було презентовано потенційному польському військовому замовнику в ході MSPO-2017.
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За оцінками держконцерну, досвід участі в проекті, може бути також успішно використаний для вирішення завдання з оновлення до стандартів НАТО парку українських Т-72, Т-64, Т-80 Збройних Сил України.
Що таке БРМ "Мангуст"?Модернізована версія броньованої розвідувально-дозорної машини БРДМ-2, розробки ДП "Миколаївський бронетанковий завод", який входить в "Укроборонпром". Призначена для ведення розвідки і вогневої підтримки бойових підрозділів. Створена українським ОПК в рамках програми імпортозаміщення бронетехніка, оснащена, серед іншого, торсіонною підвіскою, що забезпечує підвищену прохідність, додатковими бічними, верхнім і заднім люками для висадки десанту, має посилений бронезахист. За бажанням замовника, БРМ "Мангуст" може оснащуватися двигуном західного виробництва. Машина здатна долати водні перешкоди і розвивати швидкість до 100 кілометрів за годину на шосе.
БРМ "Мангуст"