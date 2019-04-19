"Укроборонпром" має виплатити 2 мільйони гривень російському "МіГ": рішення українського суду
Господарський суд Хмельницької області ухвалив рішення на користь країни-агресора. Згідно з ним, "Красилівський агрегатний завод", що входить до складу "Укроборонпрому", зобов'язаний виплатити російській літакобудівній корпорації "МіГ" 2,099 мільйона гривень.
Ухвалу винесли 18 квітня. Український концерн збирається оскаржувати рішення у суді вищої інстанції, повідомили у прес-службі "Укроборонпрому".
Читайте також: РНБО обговорює реформу в "Укроборонпромі": що планують змінити
Там наголошують, що рішення хмельницького суду є незаконним і повністю суперечить указу Президента України від 19 березня 2019 "Про застосування, скасування та внесення змін в персональні спеціальні економічні й інші обмежувальні заходи".
Згідно із документом, корпорація "МіГ" опинилась серед юридичних осіб країни-агресора, проти яких Україна ввела санкції.
Санкційні списки включають фізичних та юридичних осіб, які:
- були залучені до процесу будівництва транспортного переходу через Керченську протоку;
- причетні до збройного нападу та захоплення українських військових катерів, а також до незаконного утримання українських моряків;
- організовували та сприяли проведенню псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей, Кримського півострова;
- демонстративно порушували українське законодавство щодо в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію українського Криму;
- поширюють видавничу продукцію антиукраїнського змісту;
- незаконно отримали та використовують музейне зібрання, що належить Україні.