"Укроборонпром" розірвав контракти із главами двох підприємств-спецекспортерів: деталі

Державний концерн "Укроборонпром" відмовився від співпраці із двома керівниками підприємств-спецекспортерів – "Укрспецекспорт" і "Спецтехноекспорт". Дію контрактів припинили за згодою сторін.

Пресслужба концерну повідомила, що однією з перших та ключових змін в "Укроборонпромі" стане реформа підприємств-спецекспортерів. Тому концерн потребує нових лідерів, які готові впроваджувати необхідні реформи та робити спецекспорт більш ефективним.

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Мовиться про керівника ДК "Укрспецекспорт" Сергія Проскуркіна і главу ДП "Спецтехноекспорт" Владислава Бельбаса.

Укрспецекспорт — українська державна компанія, що має монопольне право здійснювати експорт та імпорт продукції, послуг військового і подвійного призначення.



Спецтехноекспорт — українська державна компанія, основним видом діяльності якої є експортно-імпортні відносини на світовому ринку озброєнь.

23 жовтня Концерн оголосив конкурсні відбори на керівників вищезгаданих підприємств-спецекспортерів. На час кадрового відбору обов’язки гендиректора ДК "Укрспецекспорт" покладено на Вадима Кожевнікова, а керівництво ДП "Спецтехноекспорт" здійснюватиме Євген Ларін.

Розслідування: Армія не отримала майже півсотні БТРів: резонансні деталі розслідування

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?За даними розслідування журналістів Bihus.Info, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Поставки відбувались через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань може становити щонайменше 250 мільйонів гривень, припускають журналісти.



До корупційних оборудок причетні Олег Гладковський (є бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екскерівник "Укрспецекпорту" і чинний глава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



Учасники корупційних схем організовували угоди через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському" (на той момент належав Порошенку), а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь".



В НАБУ почали досудове розслідування корупції в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Детективи бюро також провели низку обшуків у Гладковських, Букіна та інших фігурантів скандалу.

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