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      "Укроборонпром" звільнив голову "Київського бронетанкового": через конкурс шукають нового

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      "Київський бронетанковий завод" шукає нового керівника
      "Київський бронетанковий завод" шукає нового керівника / argumentua.com

      "Укроборонпром" звільнив Вадима Шкавра з посади керівника "Київського бронетанкового заводу". Одночасно було оголошено конкурс на посаду нового керівника одного з найбільших держпідприємств України.

      На час пошуку нового керівника виконувачем цих обов'язків призначено Володимира Синявського, який раніше працював заступником Шкавра, повідомляє ДП "Укроборонпром".

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      Київське бронетанкове підприємство нині перебуває у нестабільному фінансово-економічному становищі та має загрози невиконання контрактів з державними замовниками. Такі результати управління підприємством є достатніми для прийняття відповідного рішення,
      – пояснили відставку попереднього керівника в "Укробороніпромі".

      При пошуку нового керівника для потенційних кандидатів вже сформовано цілу низку вимог:

      • сформувати та затвердити довгострокову стратегію розвитку і дорожню карту її реалізації;
      • провести реформування моделі управління бізнесом та здійснити трансформацію організаційної структури;
      • провести модернізацію виробничої бази підприємства;
      • забезпечити впровадження якісно нових систем управління в компанії, що дозволить створити бізнес, в якому виробнича культура та процеси будуть на рівні міжнародних стандартів;
      • розробити і послідовно втілити план заходів щодо зниження витрат і підвищення ефективності бізнес-процесів;
      • створити професійну команду функціональних "лідерів змін", здатних забезпечити ефективне впровадження стратегії та проходження організації через всі етапи реформування;
      • досягти планового рівня прибутковості, фінансової стабільності та ефективності використання активів.

      Усі бажаючі очолити бронетанковий завод можуть подавати свої кандидатури до 8 листопада 2019 року.

      Що відомо про "Київський бронетанковий завод"?"Київський бронетанковий завод" – одне з найбільших державних підприємств України, яке виконує військові замовлення для Національної гвардії та Збройних сил. Підприємство також має експортні контракти з низкою країн: М'янма, Таїланд, ОАЕ, Казахстан, Судан, Нігерія, Чад.

      "Київський бронетанковий завод" спеціалізується на виробництві легкого бронетанкового озброєння, капітальному ремонті та модернізації бронетанкової, інженерної та бойової техніки, ракетно-артилерійського озброєння, виготовлення запасних частин для бронетанкового озброєння і техніки.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Укроборонпром Новини Києва Зброя
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