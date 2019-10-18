"Укроборонпром" звільнив голову "Київського бронетанкового": через конкурс шукають нового
"Укроборонпром" звільнив Вадима Шкавра з посади керівника "Київського бронетанкового заводу". Одночасно було оголошено конкурс на посаду нового керівника одного з найбільших держпідприємств України.
На час пошуку нового керівника виконувачем цих обов'язків призначено Володимира Синявського, який раніше працював заступником Шкавра, повідомляє ДП "Укроборонпром".
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Київське бронетанкове підприємство нині перебуває у нестабільному фінансово-економічному становищі та має загрози невиконання контрактів з державними замовниками. Такі результати управління підприємством є достатніми для прийняття відповідного рішення,
– пояснили відставку попереднього керівника в "Укробороніпромі".
При пошуку нового керівника для потенційних кандидатів вже сформовано цілу низку вимог:
- сформувати та затвердити довгострокову стратегію розвитку і дорожню карту її реалізації;
- провести реформування моделі управління бізнесом та здійснити трансформацію організаційної структури;
- провести модернізацію виробничої бази підприємства;
- забезпечити впровадження якісно нових систем управління в компанії, що дозволить створити бізнес, в якому виробнича культура та процеси будуть на рівні міжнародних стандартів;
- розробити і послідовно втілити план заходів щодо зниження витрат і підвищення ефективності бізнес-процесів;
- створити професійну команду функціональних "лідерів змін", здатних забезпечити ефективне впровадження стратегії та проходження організації через всі етапи реформування;
- досягти планового рівня прибутковості, фінансової стабільності та ефективності використання активів.
Усі бажаючі очолити бронетанковий завод можуть подавати свої кандидатури до 8 листопада 2019 року.
Що відомо про "Київський бронетанковий завод"?"Київський бронетанковий завод" – одне з найбільших державних підприємств України, яке виконує військові замовлення для Національної гвардії та Збройних сил. Підприємство також має експортні контракти з низкою країн: М'янма, Таїланд, ОАЕ, Казахстан, Судан, Нігерія, Чад.
"Київський бронетанковий завод" спеціалізується на виробництві легкого бронетанкового озброєння, капітальному ремонті та модернізації бронетанкової, інженерної та бойової техніки, ракетно-артилерійського озброєння, виготовлення запасних частин для бронетанкового озброєння і техніки.