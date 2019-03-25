"Укроборонпром" виготовлятиме гармати для боєприпасів НАТО: які зміни чекають на держконцерн

В "Укроборонпромі" планують створити замкнутий цикл автоматичних гармат. Для цього державне підприємство "Завод точної механіки" приєднають до ДП "Конструкторське бюро артилерійського озброєння". За словами керівництва концерну, такий крок допоможе знизити адміністративні витрати на вищезазначених підприємствах.

Такий крок ухвалив генеральний директор "Укроборонпрому" Павло Букін і його вже підтримала Наглядова рада держконцерну. Крім того, найближчим часом відповідне звернення мають направити на розгляд до Кабміну, передає прес-служба "Укроборонпрому".

Читайте також: Скільки потрібно часу на реалізацію реформи Укроборонпрому

Наразі основними виробами "Заводу точної механіки" та "КБ Артозброєння" є 30-міліметрові автоматичні гармати, що є головною зброєю таких бойових машин, як, зокрема, БТР-3, БТР-4, а також БМП-2.



Сьогодні на "Заводі точної механіки" та на контсрукторському бюро "Артозброєння" здебільшого виробляють 30-міліметрові автоматичні гармати

Створення замкнутого циклу виробництва дозволить значно підвищити ефективність і швидкість виробництва. Це відповідає запланованому розширенню випуску БТР-3 та БТР-4, з метою якого на підприємствах бронетанкового кластеру концерну вже освоєно виробництво корпусів. Скорочення управлінської ланки дозволить направити зекономлені кошти на оновлення виробничих потужностей і підвищення заробітної плати працівників,

– пояснили в "Укроборонпромі".

Крім того, об‘єднання підприємств має дозволити прискорити процеси зі створення новітньої зброї. Зокрема, мовиться про розробку перспективних 30-міліметрових та 40-міліметрових автоматичних гармат, які будуть використовувати боєприпаси стандарту НАТО. Ці автоматичні гармати призначено для озброєння новітніх розробок бронетехніки, таких і для БТР-3 та БТР-4, що вже існують.



Об'єднання підприємтсв має прискорити процеси створення новітньої зброї, що буде використовувати боєприпаси стандарту НАТО

Водночас в "Укроборонпромі" переконують, що "Конструкторське бюро артилерійського озброєння" за останні роки успішно провело роботи з підготовки до виробництва автоматичних гармат калібру 23-міліметри – вони є призначеними для зенітних систем та 82-міліметрового автоматичного міномету. Перші зразки цієї зброї найближчим часом повинні доправити до військових полігонів, де з ним мають провести всебічні випробування. Після цього буде налагоджено серійне виробництво.

Читайте також: Нацполіція замінить автомати Калашникова на німецькі пістолети-кулемети: фото

Нещодавно щодо "Укроборонпрому" виник скандал. Команда журналістських розслідувань Bihus.Info з’ясувала, що Ігор Гладковський – син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.

Перша частина розслідування – Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі".



Друга частина розслідування – Космічні суми і головні фігуранти: друга частина резонансного розслідування про "Укроборонпром".



Третя частина розслідування – Правоохоронні органи та корупція в "Укроборонпромі": фінальна частина скандального розслідування.

До корупційних операцій, переконують журналісти, є причетними Олег Гладковський (бізнес-партнер президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



Відповідно до розслідування, угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на тоді належав Порошенку. Окрім того, центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима". Реальним її власником є Рогоза, а документальним – його представник. У 2016 році, розслідуючи одну зі справ щодо "Укроборонпрому", військова прокуратура виходила на неї.

Що таке "Укроборонпром"? Це державний концерн, до складу якого входять багатопрофільні підприємства різних галузей оборонної промисловості України. Це, зокрема, ті, що працюють у сферах розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів, а також беруть участь у військово-технічному співробітництві з іноземними державами.



Наразі в рамках концерну створюють вертикально та горизонтально інтегровані науково-виробничі об’єднання за галузевим принципом (кластери). Керівництво об’єднання стверджує, що це дозволить вдосконалити систему управління підприємствами, створити максимально можливі замкнути технологічні цикли виробництва озброєння, військової та спеціальної техніки, продукції як для цивільних, так і подвійного використання.



До складу “Укроборонпрому" входять наукові установи та промислові підприємства 9 оборонних галузей промисловості, а саме:



– авіаційної промисловості,



– суднобудівної промисловості,



– оборонної промисловості (наукові установи та підприємства, що забезпечують створення, виробництво, ремонт, модернізацію та утилізацію озброєння та військової техніки),



– радіоелектронної промисловості,



– галузей приладобудування та засобів зв’язку,



– боєприпасної галузі,



– галузі спеціальної хімії.



"Укроборонпром" підпорядковується українському Міноборони. Його було створено у 2010 році у рамках адміністративної реформи. Сьогодні до його складу загалом входить понад 100 підприємств військово-промислового комплексу України (125 державних і казенних, а також 9 акціонерних товариств).