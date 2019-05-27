00:26
27 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НОВИНИ КИЄВА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Помста коханки Путіна. Ненависний пропагандист
      Вєсті Кремля
      17:07, 25 травня
      Вєсті.UA. Жир: Луценко хоче до Зеленського. Кар'єра Гройсмана у шоубізі
      Вєсті.UA
      16:37, 25 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НОВИНИ КИЄВА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      "Укрпошта" хоче продати Головпоштамт у центрі Києва: що про це відомо

      11 Читать новость на русском

      З київського Хрещатику може з'їхати одна з найстаровинніших установ – "Укрпошта". Про намір перемістити київський Головпоштамт якомога далі від центру заявив очільник держпідприємства Ігор Смілянський.

      Що потрібно, аби продати будівлю

      Будівлю на Хрещатику хочуть продати, а на вторговані кошти побудувати сучасні сортувальні центри за містом. Та на сьогодні "Укрпошта" внесена в список компаній, які не підлягають приватизації, тому жодного її квадратного метра продати не можуть.

      Читайте також: Я збентежений і злий, – Кличко прокоментував інцидент із щойно відкритим мостом у Києві

      Керівник установи Ігор Смілянський зазначив: для того, щоб продати будь-яку будівлю, потрібні зміни у законодавстві. Команда "Укрпошти" вже внесла відповідну пропозицію у Раду.

      Ми почали здавати в оренду частину поштамту, таким чином за місяць отримали 2 мільйони гривень прибутку. Коли ж ми прийшли в цю компанію, то "Укрпошта" по всій країні заробляла лише 10 мільйонів на рік,
      – наголосив він.

      Зараз у Головпоштамті працює майже 1300 осіб. За словами гендиректора установи, утримання будівлі площею у майже 20 тисяч квадратних метрів вартує 11 мільйонів гривень на рік. Ще 10 мільйонів потрібно на ремонт фасаду.

      Для чого продавати приміщення у центрі Києва

      Смілянський вважає, що це приміщення підійшло б для готелю або офісного центру. Проте така ідея не всім до вподоби. На сайті президента вже зареєстрували петицію про заборону продажі будівлі.

      Петиція щодо Головпоштамту у Києві
      Скріншот зареєстрованої петиції

      Однак урбаністи значних проблем з переселенням головного відділення не бачать.

      Ця тенденція схожа на тенденцію переїзду промисловості з центру міст. Вважаю, що люди, які не є частиною публічної функції, не мають займати публічний простір в центрі міста. Ми можемо використовувати його більш доцільно й приносити користь більшій кількості людей,
      – прокоментував Юрій Грановський, співзасновник ГО "Агенти змін".

      Експерти розрізняють такі поняття як фронт-офіс та бек-офіс. Фронт – це коли офіс надає послуги людям, а бек – коли люди там лише працюють. Тож Головпоштамт, за винятком поштового відділення, є бек-офісом.

      "Для міста важливо, щоб саме відділення пошти збереглося. Та для цього не потрібно багато простору. Коли всі їздять в центр працювати – це не найкращий варіант. Краще, коли люди мають робочі місця ближче до дому, адже тоді транспорт менше заповнений в години пік, – пояснив Іван Вербицький, експерт аналітичного центру CEDOS.

      Та крапки над "і" має розставити транспортний аналіз. Адже, за словами експертів, не факт, що готель просто захоче взяти обгортку "ми в центрі міста". Заплативши за це, наприклад, поганою транспортною доступністю та затримками своїх клієнтів.

      Тим часом, керівник "Укрпошти" думає про продаж не лише столичного Головпоштамту. За основу в установі беруть світовий досвід: великі відділення пошти вже продали, зокрема, у США.

      Ігор Смілянський
      Ігор Смілянський, гендиректор "Укрпошти"

      Поки ж в "Укрпошті" чекають рішення Верховної Ради: чи наважаться депутати під кінець своєї каденції проголосувати за надання дозволу пошті продавати приміщення.

      Якщо так, далі проведуть оцінку, а згодом виставлять на аукціон в системі Prozorro. До речі, в аукціоні можна прописати вимоги щодо збереження вигляду фасаду та, наприклад, поштового відділення.

      blog_ava
      Другий день після відкриття: скляна вставка "мосту Кличка" вкрилася тріщинами
      26 травня
      7952
      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Новини України Укрпошта Продаж нерухомості Новини нерухомості України Новини Києва Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Ми закрили для себе Росію: співак Тарас Тополя про війну на Донбасі, волонтерство та Зеленського
      26 травня , 23:20 Ми закрили для себе Росію: співак Тарас Тополя про війну на Донбасі, волонтерство та Зеленського
      Олена Кандяк 907
      Головні новини 26 травня: Зеленський про затримання у Рівному та інцидент з "мостом Кличка"
      26 травня , 22:01 Головні новини 26 травня: Зеленський про затримання у Рівному та інцидент з "мостом Кличка"
      3473
      Референдум "від Зеленського", люди олігархів у ВР і афера з паспортами РФ: топ-5 блогів тижня
      26 травня , 22:00 Референдум "від Зеленського", люди олігархів у ВР і афера з паспортами РФ: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 448
      Найсмішніші меми тижня: інавгурація Зеленського, Філарет VS Епіфаній і кінець "Гри престолів"
      26 травня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: інавгурація Зеленського, Філарет VS Епіфаній і кінець "Гри престолів"
      1213
      Неочікувані призначення Зеленського та скандальні повернення в Україну – топ-5 відео тижня
      26 травня , 19:30 Неочікувані призначення Зеленського та скандальні повернення в Україну – топ-5 відео тижня
      1258
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук