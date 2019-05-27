"Укрпошта" хоче продати Головпоштамт у центрі Києва: що про це відомо

З київського Хрещатику може з'їхати одна з найстаровинніших установ – "Укрпошта". Про намір перемістити київський Головпоштамт якомога далі від центру заявив очільник держпідприємства Ігор Смілянський.

Що потрібно, аби продати будівлю

Будівлю на Хрещатику хочуть продати, а на вторговані кошти побудувати сучасні сортувальні центри за містом. Та на сьогодні "Укрпошта" внесена в список компаній, які не підлягають приватизації, тому жодного її квадратного метра продати не можуть.

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Керівник установи Ігор Смілянський зазначив: для того, щоб продати будь-яку будівлю, потрібні зміни у законодавстві. Команда "Укрпошти" вже внесла відповідну пропозицію у Раду.

Ми почали здавати в оренду частину поштамту, таким чином за місяць отримали 2 мільйони гривень прибутку. Коли ж ми прийшли в цю компанію, то "Укрпошта" по всій країні заробляла лише 10 мільйонів на рік,

– наголосив він.

Зараз у Головпоштамті працює майже 1300 осіб. За словами гендиректора установи, утримання будівлі площею у майже 20 тисяч квадратних метрів вартує 11 мільйонів гривень на рік. Ще 10 мільйонів потрібно на ремонт фасаду.

Для чого продавати приміщення у центрі Києва

Смілянський вважає, що це приміщення підійшло б для готелю або офісного центру. Проте така ідея не всім до вподоби. На сайті президента вже зареєстрували петицію про заборону продажі будівлі.



Скріншот зареєстрованої петиції

Однак урбаністи значних проблем з переселенням головного відділення не бачать.

Ця тенденція схожа на тенденцію переїзду промисловості з центру міст. Вважаю, що люди, які не є частиною публічної функції, не мають займати публічний простір в центрі міста. Ми можемо використовувати його більш доцільно й приносити користь більшій кількості людей,

– прокоментував Юрій Грановський, співзасновник ГО "Агенти змін".

Експерти розрізняють такі поняття як фронт-офіс та бек-офіс. Фронт – це коли офіс надає послуги людям, а бек – коли люди там лише працюють. Тож Головпоштамт, за винятком поштового відділення, є бек-офісом.

"Для міста важливо, щоб саме відділення пошти збереглося. Та для цього не потрібно багато простору. Коли всі їздять в центр працювати – це не найкращий варіант. Краще, коли люди мають робочі місця ближче до дому, адже тоді транспорт менше заповнений в години пік, – пояснив Іван Вербицький, експерт аналітичного центру CEDOS.

Та крапки над "і" має розставити транспортний аналіз. Адже, за словами експертів, не факт, що готель просто захоче взяти обгортку "ми в центрі міста". Заплативши за це, наприклад, поганою транспортною доступністю та затримками своїх клієнтів.

Тим часом, керівник "Укрпошти" думає про продаж не лише столичного Головпоштамту. За основу в установі беруть світовий досвід: великі відділення пошти вже продали, зокрема, у США.



Ігор Смілянський, гендиректор "Укрпошти"

Поки ж в "Укрпошті" чекають рішення Верховної Ради: чи наважаться депутати під кінець своєї каденції проголосувати за надання дозволу пошті продавати приміщення.

Якщо так, далі проведуть оцінку, а згодом виставлять на аукціон в системі Prozorro. До речі, в аукціоні можна прописати вимоги щодо збереження вигляду фасаду та, наприклад, поштового відділення.