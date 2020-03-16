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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВИБОРИ НА 179 ОКРУЗІ
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      Укрпошта, Нова пошта та Rozetka долучаться до розвозки продуктів в умовах карантину

      - Читать новость на русском
      Літнім людям розвозитимуть продукти / фото 24 каналу

      Володимир Зеленський розповів про те, як влада збирається організувати постачання харчів самотнім людям на час суворих обмежень через коронавірус. Він зазначив, що уже працюють над створенням цілої логістичної структури.

      До цієї системи ввійдуть провідні компанії України. Про це Зеленський розповів в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

      До теми Зеленський допускає повну заборону виходити на вулицю

      Ми вже розробили разом із Розеткою, ритейлерами, Укрпоштою, Новою поштою цілу структуру. Для того, щоб людям, яким потрібна допомога, отримали продукти та необхідне, 
      – зазначив Зеленський.

      Новина доповнюється...

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      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус Covid-19 Володимир Зеленський Новини України Укрпошта Нова пошта
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