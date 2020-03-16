Укрпошта, Нова пошта та Rozetka долучаться до розвозки продуктів в умовах карантину

Володимир Зеленський розповів про те, як влада збирається організувати постачання харчів самотнім людям на час суворих обмежень через коронавірус. Він зазначив, що уже працюють над створенням цілої логістичної структури.

До цієї системи ввійдуть провідні компанії України. Про це Зеленський розповів в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

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Ми вже розробили разом із Розеткою, ритейлерами, Укрпоштою, Новою поштою цілу структуру. Для того, щоб людям, яким потрібна допомога, отримали продукти та необхідне,

– зазначив Зеленський.

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