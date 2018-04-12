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"Укрпошта" офіційно представила мобільний додаток: які функції доступні

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"Укрпошта" представила мобільний додаток / Фото з відкритих джерел

12 квітня "Укрпошта" офіційно представила свій новий мобільний додаток. Щоправда він доступний лише для Android-смартфонів. На платформі iOS він має з’явитись вже найближчим часом.

Згідно з повідомленням, у мобільному додатку "Укрпошти" можна відстежувати відправлення, отримувати push-повідомлення про зміну статусу в реальному часі, а також підрахувати вартість відправлень.

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Більше того, користувачі навіть можуть оформити відправлення. З додатком можна виконати фінансові послуги: зробити звичайний переказ між картами, а також перекласти з карти на відділення "Укрпошти", або ж скористатися послугою «З мапи додому» - перерахувати кошти в будь-який населений пункт України.

Через додаток можна замовити кур'єра, знайти адресу відділення або індекс за допомогою геолокації, що вказує найближчі до клієнта відділення.

Створенням мобільного додатка займалася команда Укрпошти і партнер по діджиталізації маркетингу – IT-компанія D2.

Як виглядає мобільний додаток "Укрпошти": відео

Теги: Техно Мережа Інтернет
Джерело: 24 Канал
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