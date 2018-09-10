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"Укрпошта" підвищила тарифи на доставку листів та посилок

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"Укрпошта" підвищила тарифи на доставку листів на 40%
"Укрпошта" підвищила тарифи на доставку листів на 40% / Фото з відкритих джерел

Після 10 вересня тарифи на доставку листів "Укрпошти" зростуть на 40%, а на доставку посилок вагою до 10 кілограмів – на 30%.

Про це йдеться у рішенні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, опублікованому в "Урядовому кур’єрі".

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Так, тарифи на послуги поштового зв'язку будуть підвищуватись у два етапи: перший – із 10 вересня поточного року, другий – з 1 січня 2019 року.

Тарифи на пересилання письмової кореспонденції підвищуються з 10 вересня на 40%. Другий етап передбачає підвищення цін на ці самі послуги на 14,3% для листів та на посилки без оголошеної цінності на 15,3%. Тарифи на доставку посилок з 1 січня зростуть ще на 11,1%.

Тарифи на пересилання міжнародної кореспонденції та міжнародних посилок, а також тарифи на додаткові послуги під час пересилання відправлень у рамках послуги "Укрпошта стандарт" не змінюються.

Нагадаємо, генеральним директором "Укрпошти" офіційно призначений Ігор Смілянський. До цього він понад два роки був виконувачем обов’язків гендиректора.

Теги: Новини України Тарифи Транспорт Бізнес
Джерело: 24 Канал
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