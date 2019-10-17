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      Укрпошта підвищує тарифи: на скільки саме, з якого числа і на які послуги

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      Укрпошта: тарифи 2020 року – ціни на послуги з 1 січня 2020
      Укрпошта запровадила зміни до тарифів / ua.news

      З 1 січня 2020 року вартість послуг з пересилання Укрпоштою простої письмової кореспонденції і простих бандеролей зросте. Зокрема, на 12,5% для непріоритетних і на 10% для пріоритетних відправлень.

      Про це повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. Рішення комісії стосувалося затвердження граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку, пише Інтерфакс-Україна.

      Важливо: Що буде зі збитковою Укрпоштою

      Зміни в тарифах Укрпошти з 1 січня 2020 року:

      ► Вартість пересилання простої письмової кореспонденції вагою до 50 грамів зросте:
      – з 8 до 9 гривень за непріоритетні;
      – з 10 до 11 гривень за пріоритетні.

      ► Вартість пересилання простої письмової кореспонденції вагою від 1 до 2 кілограмів зросте:
      – з 32 до 36 гривень за непріоритетні;
      – з 40 до 44 гривень за пріоритетні.

      ► Вартість послуг з пересилання простих бандеролей вагою до 250 грамів зросте:
      – з 12 до 13,5 гривні за непріоритетні;
      – з 15 до 16,5 гривні за пріоритетні.

      ► Вартість послуг з пересилання простих бандеролей вагою до від 2 до 3 кілограмів зросте:
      – з 40 до 45 гривень за непріоритетні;
      – з 50 до 55 гривень за пріоритетні.

      Гранична вартість пересилання рекомендованих відправлень зросте на 14,2% – з 7 до 8 гривень.

      Важливо: вартість поштових відправлень за кордон залишиться такою ж, як і у 2019 році.

      Читайте також: Тим часом Зеленський пообіцяв, що українці не платитимуть за компослуги 50-80% від доходу сім’ї

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Гроші Тарифи Укрпошта
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