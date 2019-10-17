Укрпошта підвищує тарифи: на скільки саме, з якого числа і на які послуги
З 1 січня 2020 року вартість послуг з пересилання Укрпоштою простої письмової кореспонденції і простих бандеролей зросте. Зокрема, на 12,5% для непріоритетних і на 10% для пріоритетних відправлень.
Про це повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. Рішення комісії стосувалося затвердження граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку, пише Інтерфакс-Україна.
Важливо: Що буде зі збитковою Укрпоштою
Зміни в тарифах Укрпошти з 1 січня 2020 року:
► Вартість пересилання простої письмової кореспонденції вагою до 50 грамів зросте:
– з 8 до 9 гривень за непріоритетні;
– з 10 до 11 гривень за пріоритетні.
► Вартість пересилання простої письмової кореспонденції вагою від 1 до 2 кілограмів зросте:
– з 32 до 36 гривень за непріоритетні;
– з 40 до 44 гривень за пріоритетні.
► Вартість послуг з пересилання простих бандеролей вагою до 250 грамів зросте:
– з 12 до 13,5 гривні за непріоритетні;
– з 15 до 16,5 гривні за пріоритетні.
► Вартість послуг з пересилання простих бандеролей вагою до від 2 до 3 кілограмів зросте:
– з 40 до 45 гривень за непріоритетні;
– з 50 до 55 гривень за пріоритетні.
Гранична вартість пересилання рекомендованих відправлень зросте на 14,2% – з 7 до 8 гривень.
Важливо: вартість поштових відправлень за кордон залишиться такою ж, як і у 2019 році.
Читайте також: Тим часом Зеленський пообіцяв, що українці не платитимуть за компослуги 50-80% від доходу сім’ї