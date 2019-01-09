"Укрпошта" повідомила про можливі затримки з доставкою в деяких містах України

"Укрпошта" попередила своїх користувачів про можливі затримки з доставкою пошти у зв'язку з ускладненими погодними умовами.

Про це мовиться на сайті "Укрпошти".

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"Станом на 11.00 9 січня 2019 року можливі затримки доставки пошти", – йдеться у повідомленні.

Затримувати доставку можуть в таких областях України:

Дніпропетровській Кіровоградській Харківській Дніпропетровській Полтавській Луганській Запорізькій Черкаській

Окрім того, в аеропорту Бориспіль через велику кількість авіавантажів та пошти ситуація з обробкою міжнародних відправлень з України ускладнюється. "Також ускладнюється ситуація із доставкою раніше надісланої із України пошти через проблеми у пошт Італії, Франції, Австралії та Канади", – зазначила прес-служба "Укрпошти" в повідомленні щодо міжнародних відправлень.

Нагадаємо, з 1 січня 2019 року ПАТ "Укрпошта" підвищ тарифи на доставку листів і відправлень в середньому на 15%. Зокрема, вартість пересилання непріоритетних листів вагою до 3 кілограмів виросте на 14,3%, а пріоритетних – на 11,1%.