Укрпошта приноситиме додому соцвиплати, продукти і ліки: список послуг
Укрпошта заохочує клієнтів залишатись вдома і користуватись основними послугами компанії через листонош або онлайн. Зокрема, додому доставлятимуть пенсію та соцвиплати, а тим, хто не може піти до магазину, продукти.
Листоноші приходитимуть до клієнтів в масках та рукавичках, зазначено на сайті компанії.
До теми Укрпошта планує оголосити конкурс на понад 3000 робочих місць
Через листонош та онлайн можна отримати такі послуги:
- отримати пенсію та соціальні виплати;
- сплатити комунальні платежі;
- замовити ліки;
- оформити онлайн-передплату;
- отримати поштовий переказ "З картки додому";
- замовити продукти та інші товари широкого вжитку;
- купити товари з інтернет-магазинів.
Для того, аби замовити послуги, потрібно дізнатись, який листоноша обслуговує будинок:
- заповнити онлайн-форму;
- подзвонити в контакт-центр 0 800 300 545 і натиснути цифру 9.
Також послуги онлайн можна замовити через сайт або мобільний додаток.
Укрпошта пропонує ближче познайомитись з листоношами / Фото Укрпошти
У березні Укрпошта вже повідомляла про надання деяких послуг через листонош. Зокрема, йдеться про партнерство з Liki24.com – безкоштовну доставку ліків на час карантину (окрім обласних центрів). З 24 березня і до закінчення карантину також запровадили послугу безкоштовної доставки посилок до лікарень. З кінця березня є можливість замовити продукти та оплатити комунальні послуги через листонош. Також Укрпошта пообіцяла безкоштовно зберігати поштові відправлення на час карантину.
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