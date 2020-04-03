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      Укрпошта приноситиме додому соцвиплати, продукти і ліки: список послуг

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      Листоноші приходитимуть у масках / Версії

      Укрпошта заохочує клієнтів залишатись вдома і користуватись основними послугами компанії через листонош або онлайн. Зокрема, додому доставлятимуть пенсію та соцвиплати, а тим, хто не може піти до магазину, продукти.

      Листоноші приходитимуть до клієнтів в масках та рукавичках, зазначено на сайті компанії.

      До теми Укрпошта планує оголосити конкурс на понад 3000 робочих місць

      Через листонош та онлайн можна отримати такі послуги:

      • отримати пенсію та соціальні виплати;
      • сплатити комунальні платежі;
      • замовити ліки;
      • оформити онлайн-передплату;
      • отримати поштовий переказ "З картки додому";
      • замовити продукти та інші товари широкого вжитку;
      • купити товари з інтернет-магазинів.

      Для того, аби замовити послуги, потрібно дізнатись, який листоноша обслуговує будинок:

      • заповнити онлайн-форму
      • подзвонити в контакт-центр 0 800 300 545 і натиснути цифру 9.

      Також послуги онлайн можна замовити через сайт або мобільний додаток.


      Укрпошта пропонує ближче познайомитись з листоношами / Фото Укрпошти

      У березні Укрпошта вже повідомляла про надання деяких послуг через листонош. Зокрема, йдеться про партнерство з Liki24.com – безкоштовну доставку ліків на час карантину (окрім обласних центрів). З 24 березня і до закінчення карантину також запровадили послугу безкоштовної доставки посилок до лікарень. З кінця березня є можливість замовити продукти та оплатити комунальні послуги через листонош. Також Укрпошта пообіцяла безкоштовно зберігати поштові відправлення на час карантину.

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Продукти Пенсія Укрпошта
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