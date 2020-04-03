Укрпошта приноситиме додому соцвиплати, продукти і ліки: список послуг

Укрпошта заохочує клієнтів залишатись вдома і користуватись основними послугами компанії через листонош або онлайн. Зокрема, додому доставлятимуть пенсію та соцвиплати, а тим, хто не може піти до магазину, продукти.

Листоноші приходитимуть до клієнтів в масках та рукавичках, зазначено на сайті компанії.

До теми Укрпошта планує оголосити конкурс на понад 3000 робочих місць

Через листонош та онлайн можна отримати такі послуги:

отримати пенсію та соціальні виплати;

сплатити комунальні платежі;

замовити ліки;

оформити онлайн-передплату;

отримати поштовий переказ "З картки додому";

замовити продукти та інші товари широкого вжитку;

купити товари з інтернет-магазинів.

Для того, аби замовити послуги, потрібно дізнатись, який листоноша обслуговує будинок:

заповнити онлайн-форму;

подзвонити в контакт-центр 0 800 300 545 і натиснути цифру 9.

Також послуги онлайн можна замовити через сайт або мобільний додаток.



Укрпошта пропонує ближче познайомитись з листоношами / Фото Укрпошти

У березні Укрпошта вже повідомляла про надання деяких послуг через листонош. Зокрема, йдеться про партнерство з Liki24.com – безкоштовну доставку ліків на час карантину (окрім обласних центрів). З 24 березня і до закінчення карантину також запровадили послугу безкоштовної доставки посилок до лікарень. З кінця березня є можливість замовити продукти та оплатити комунальні послуги через листонош. Також Укрпошта пообіцяла безкоштовно зберігати поштові відправлення на час карантину.