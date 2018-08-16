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"Укрпошта" випустила марку із зображенням Кузьми "Скрябіна"

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"Укрпошта" випустила марку із зображенням Кузьми "Скрябіна"
"Укрпошта" випустила марку із зображенням Кузьми "Скрябіна" / фото з відкритих джерел

З 17 серпня "Укрпошта" вводить в обіг поштову марку із зображенням загиблого музиканта, лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка.

Про це інформують на офіційному сайті "Укрпошти".

Читайте також: Великий концерт до 50-річчя Кузьми "Скрябіна" відбудеться у Львові

До 50-річчя від дня народження лідера гурту "Скрябін" "Укрпошта" ініціювала випуск та презентує нову поштову марку "Андрій Кузьменко. 1968-2015 (Скрябін)" із зображенням співака. Спецпогашення марки, на якій буде проставлено відтиск підпису музиканта, відбудеться 17 серпня у Києві на Головпоштамті та на батьківщині співака, у Львові, на поштамті,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що марка випущена тиражом 130 тисяч примірників, її номінал – 9 гривень. 

Придбати марку із зображенням видатного музиканта можна у будь-якому відділенні "Укрпошти" по всій території України.

В компанії додали, що випуск марки вдалося реалізувати за підтримки ТОВ "Кузьма Скрябін", а також – батьків співака та його дружини.

марка Скрябін
Так виглядатимуть марки із зображенням музиканта

Нагадаємо, відомий український співак, лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року в дорожньо-транспортній пригоді на Дніпропетровщині.

Теги: Новини України LifeStyle Андрій Кузьменко "Скрябін"
Джерело: 24 канал
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