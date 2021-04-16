Укрзалізниця назвала причину аварії з "Інтерсіті+" на Дніпропетровщині: звільнили 6 працівників
Укрзалізниця завершила службове розслідування щодо аварії з потягом "Інтерсіті+" Київ — Запоріжжя. Інцидент трапився наприкінці березня. Причина – халатність працівників.
Джерело:Укрзалізниця
Одразу після аварії їх відсторонили від роботи. 16 квітня у керівництві компанії вирішили звільнити 6 керівників Придніпровської залізниці.
Передісторія З'явилося відео моменту аварії потяга "Інтерсіті" під Запоріжжям
Що відомо про внутрішнє розслідування
Причиною аварії на залізниці, в результаті якої зійшли з рейок 6 вагонів потяга Київ – Запоріжжя, стало недбальство працівників.
У ході розслідування підтвердились ймовірні причини – виявили грубі порушення в утриманні верхньої будови колії.
Укрзалізниця не терпітиме грубих порушень та службової недбалості у своїй роботі. Всі винні у цьому прикрому випадку отримають заслужене покарання,
— наголосив тимчасовий очільник правління Укрзалізниці Іван Юрик.
Він запевнив, що Укрзалізниця боротиметься з порушеннями та "забезпечить найвищий рівень безпеки залізничних перевезень".
Чи відомо кого звільнили
Звільнили 6 працівників – від заступника до бригадира. Цей список зазначено на сайті Укрзалізниці:
- головний інженер структурного підрозділу "Служба колії",
- начальник і заступник структурного підрозділу "Запорізька дистанція колії";
- майстер, який виконував обов'язки головного інженера дистанції колії;
- старший майстер структурного підрозділу "Запорізька дистанція колії";
- бригадир того ж підрозділу.
Додатково зазначено, що розірвуть трудовий договір із заступником директора регіональної філії "Придніпровська залізниця" з інфраструктури.
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Що відомо про аварію
- Аварія сталась 29 березня близько 15 години в Дніпропетровській області.
- Потяг "Інтерсіті+" прямував за маршрутом Київ – Запоріжжя.
- 6 вагонів зійшли з рейок, але ніхто не постраждав.
- Його повністю підняли лише ввечері, а рух повністю відновили лише на наступний день.
- За фактом халатності відкрито кримінальне провадження.
- Сума збитків наразі не відома – у відомстві все ще підраховують збитки.
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