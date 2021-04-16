Укрзалізниця назвала причину аварії з "Інтерсіті+" на Дніпропетровщині: звільнили 6 працівників

Укрзалізниця завершила службове розслідування щодо аварії з потягом "Інтерсіті+" Київ — Запоріжжя. Інцидент трапився наприкінці березня. Причина – халатність працівників.

Одразу після аварії їх відсторонили від роботи. 16 квітня у керівництві компанії вирішили звільнити 6 керівників Придніпровської залізниці.

Передісторія З'явилося відео моменту аварії потяга "Інтерсіті" під Запоріжжям

Що відомо про внутрішнє розслідування

Причиною аварії на залізниці, в результаті якої зійшли з рейок 6 вагонів потяга Київ – Запоріжжя, стало недбальство працівників.

У ході розслідування підтвердились ймовірні причини – виявили грубі порушення в утриманні верхньої будови колії.

Укрзалізниця не терпітиме грубих порушень та службової недбалості у своїй роботі. Всі винні у цьому прикрому випадку отримають заслужене покарання,

— наголосив тимчасовий очільник правління Укрзалізниці Іван Юрик.

Він запевнив, що Укрзалізниця боротиметься з порушеннями та "забезпечить найвищий рівень безпеки залізничних перевезень".

Чи відомо кого звільнили

Звільнили 6 працівників – від заступника до бригадира. Цей список зазначено на сайті Укрзалізниці:

головний інженер структурного підрозділу "Служба колії",

начальник і заступник структурного підрозділу "Запорізька дистанція колії";

майстер, який виконував обов'язки головного інженера дистанції колії;

старший майстер структурного підрозділу "Запорізька дистанція колії";

бригадир того ж підрозділу.

Додатково зазначено, що розірвуть трудовий договір із заступником директора регіональної філії "Придніпровська залізниця" з інфраструктури.

До теми Поліція проводить обшук в київській філії Укрзалізниці

Що відомо про аварію