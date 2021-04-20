В Укрзалізниці анонсували відновити пряме залізничне сполучення між Кривим Рогом та Одесою. Воно розпочнеться 27 квітня.

В керівництві залізничної компанії зазначили, що запускають прямий рейс, бо прислухаються до звернень пасажирів. Запуск відбудеться напередодні травневих свят. До теми Діти підпалили пам'ятник паровозу в Харкові: вони намагалися його запустити Як курсуватиме потяг Рейс Кривий Ріг – Одеса відбуватиметься щоденно.

З Кривого Рогу відправиться 27 квітня о 18:10 та прибуде до Одеси о 06:36.

У зворотному напрямку з морського курорту виїжджатиме о 20:20 28 квітня та доставить пасажирів до кінцевої зупинки о 10:10 .

На маршруті буде 5 причіпних фірмових вагонів купе.

Між Одесою та П'ятихатками вони будуть у складі поїзда №53/54 Дніпро — Одеса.

А на дільниці П'ятихатки — Кривий Ріг – окремим поїздом. Що відомо про додаткові потяги на травневі свята До Закарпаття запустять 11 потягів – більшість маршрутів відновлять після обмежень червної зони.

З 1 по 10 травня буде легше доїхати в Харків – Укразалізниця анонсує 4 додаткових рейси з Одеси, Львова та Миколаєва.

Раніше у компанії повідомляли про 16 нових маршртутів на період Великодніх свят та на літо.