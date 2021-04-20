Після довгої перерви відновлюють прямий поятяг Кривий Ріг – Одеса: дати та розклад

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В Укрзалізниці анонсували відновити пряме залізничне сполучення між Кривим Рогом та Одесою. Воно розпочнеться 27 квітня.

Джерело:

Укрзалізниця

В керівництві залізничної компанії зазначили, що запускають прямий рейс, бо прислухаються до звернень пасажирів. Запуск відбудеться напередодні травневих свят.

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Як курсуватиме потяг

  • Рейс Кривий Ріг – Одеса відбуватиметься щоденно.
  • З Кривого Рогу відправиться 27 квітня о 18:10 та прибуде до Одеси о 06:36.
  • У зворотному напрямку з морського курорту виїжджатиме о 20:20 28 квітня та доставить пасажирів до кінцевої зупинки о 10:10 .
  • На маршруті буде 5 причіпних фірмових вагонів купе.
  • Між Одесою та П'ятихатками вони будуть у складі поїзда №53/54 Дніпро — Одеса.
  • А на дільниці П'ятихатки — Кривий Ріг – окремим поїздом.

Що відомо про додаткові потяги на травневі свята