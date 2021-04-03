Укрзалізниця поновить потяг Харків – Маріуполь: як він курсуватиме

В Укрзалізниці анонсували відновлення маршруту № 77/78 Харків — Маріуполь з 9 квітня. Потяг курсуватиме через день.

В залізничній компанії зазначили, що курсуватиме поїзд попередньо до 28 травня. Доти Укрзалізниця вивчить попит на цей маршрут.

До теми Укрзалізниця показала весь перелік спецрейсів на 3 – 5 квітня

Якщо він буде популярним, то потяг з Харкова до Маріуполя стане регулярним.

Що відомо про новий маршрут

Потяг № 77/78 дозволить доїхати між містами за 14 годин.

З Харкова поїзд відправлятиметься по понеділках, середах та п'ятницях.

З Маріуполя – по вівторках, четвергах та неділях.



Розклад з Харкова до Маріуполя / Скриншот сайту Укрзалізниці