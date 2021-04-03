Укрзалізниця поновить потяг Харків – Маріуполь: як він курсуватиме

В Укрзалізниці анонсували відновлення маршруту № 77/78 Харків — Маріуполь з 9 квітня. Потяг курсуватиме через день.
Джерело:Укрзалізниця
В залізничній компанії зазначили, що курсуватиме поїзд попередньо до 28 травня. Доти Укрзалізниця вивчить попит на цей маршрут.
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Якщо він буде популярним, то потяг з Харкова до Маріуполя стане регулярним.
Що відомо про новий маршрут
- Потяг № 77/78 дозволить доїхати між містами за 14 годин.
- З Харкова поїзд відправлятиметься по понеділках, середах та п'ятницях.
- З Маріуполя – по вівторках, четвергах та неділях.
Розклад з Харкова до Маріуполя / Скриншот сайту Укрзалізниці