Додаткові швидкісні потяги призначили із найбільших міст України: Одеси, Харкова і Львова. Деякі з них курсуватимуть протягом півтора місяця.

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Перших із додаткових потягів вирушить зі Львова до Одеси вже 30 липня. Він ходитиме весь серпень та останній рейс матиме 10 вересня. Потяг із Харкова до Запоріжжя натомість матиме лише чотири додаткові рейси.

Список додаткових рейсів:

поїзд № 258/257 Львів — Одеса , який вирушатиме зі Львова з 30 липня по 10 вересня по парних числах о 17:30. З Одеси він відправлятиметься з 1 серпня по 11 вересня по непарних числах о 17:00.

, який вирушатиме зі Львова з 30 липня по 10 вересня по парних числах о 17:30. З Одеси він відправлятиметься з 1 серпня по 11 вересня по непарних числах о 17:00. поїзд № 242/241 Одеса — Харків , який відправлятиметься з Одеси 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 серпня о 23:37. Зворотно з Харкова він курсуватиме 6, 8, 16, 18, 20, 26 та 28 серпня о 17:36.

, який відправлятиметься з Одеси 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 серпня о 23:37. Зворотно з Харкова він курсуватиме 6, 8, 16, 18, 20, 26 та 28 серпня о 17:36. поїзд № 246/245 Запоріжжя — Одеса . Він відправлятиметься з Запоріжжя 5, 15 та 25 серпня о 04:20.

. Він відправлятиметься з Запоріжжя 5, 15 та 25 серпня о 04:20. поїзд № 209 Харків — Запоріжжя, який вирушатиме з Харкова 11, 23 та 31 серпня о 01:40.

Зверніть увагу! Загалом за перше півріччя 2021 року купили майже 20 мільйонів квитків – це у 1,5 раза більше, ніж за весь минулий, перший пандемійний, рік. Однак, відносно до 2019 року, потік внутрішнього туризму потягами менший на 40%.