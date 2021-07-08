В Укрзалізниці вирішили призначити додатковий потяг, який сполучить Кременчук Полтавської області та Харків з курортним Бердянськом, що на Запоріжжі.
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Нові рейси поїздів до моря
Двогрупний нічний поїзд №250/261 – 262/249 Кременчук, Полтава, Харків – Бердянськ почне курсувати 12 липня.
- Поїзд №250/249 Кременчук, Полтава – Бердянськ відправлятиметься з Кременчука по парних числах о 16:40. До Бердянська він прибуватиме о 07:27.
Зворотно з Бердянська поїзд виїжджатиме по непарних числах о 19:32, у Кременчук прибуватиме о 10:22.
- Поїзд №261/262 Харків – Бердянськ виконуватиме рейси з Харкова о 21:53 по парних числах.
У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься по непарних числах о 19:32, у Харків прибуватиме о 04:50.
Зміна розкладу і маршруту поїзда Київ – Бердянськ
- Раніше Укрзалізниця вирішила змінити розклад і маршрут прямування поїзда № 227/228 Київ – Бердянськ, аби пасажири могли дістатися моря ще швидше.
- Зміни набули чинності 6 липня. Потяг сполучає міста на 2,5 години швидше, ніж було раніше.