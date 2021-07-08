В Укрзалізниці вирішили призначити додатковий потяг, який сполучить Кременчук Полтавської області та Харків з курортним Бердянськом, що на Запоріжжі.

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Нові рейси поїздів до моря

Двогрупний нічний поїзд №250/261 – 262/249 Кременчук, Полтава, Харків – Бердянськ почне курсувати 12 липня.

Поїзд №250/249 Кременчук, Полтава – Бердянськ відправлятиметься з Кременчука по парних числах о 16:40. До Бердянська він прибуватиме о 07:27.

Зворотно з Бердянська поїзд виїжджатиме по непарних числах о 19:32, у Кременчук прибуватиме о 10:22.

Поїзд №261/262 Харків – Бердянськ виконуватиме рейси з Харкова о 21:53 по парних числах.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься по непарних числах о 19:32, у Харків прибуватиме о 04:50.

Зміна розкладу і маршруту поїзда Київ – Бердянськ