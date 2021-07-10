Пасажирка Надія Майна розповіла, що сіла в Дніпрі у потяг № 731 сполученням Запоріжжя – Київ. Однак її 86 місця у вагоні просто не знайшлось.

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За словами дівчини, таких пасажирів було близько по 10 у кожному вагоні. Річ у тім, що УЗ замінила рухомий склад на інший, із короткими вагонами.

Що робили пасажири

Майна зазначила, що у пасажирів залишилось кілька варіантів дій:

тимчасово сісти на вільне місце до появи пасажира з квитком на нього,

прилаштуватись в іншому вагоні,

їхати до Києва стоячи.

Дівчина розповіла, що в результаті пасажири посідали на місцях у різних вагонах.

Чи має Укрзалізниця "хоча б мінімальну повагу до тих, хто користується її послугами", і чи є у пасажира якісь гарантії, що йому буде надана послуга, згідно з купленим квитком,

– обурилась пасажирка.

Чому замінили потяг

Провідник пояснив, що ексцес стався через поломку потрібного поїзда. Відтак УЗ замінила склад на інший.

Майна підсумувала, що після інциденту залишився неприємний осад. Вона наголосила, що хотілось, аби наступні подорожі були більш передбачуваними.