Що відомо про нові маршрути

Вже невдовзі в Україні курсуватимуть ще 2 потяги – №472/471 Дніпро – Бердянськ та №552/551 Кривий Ріг – Бердянськ. Конкретної дати старту продажу квитків наразі не називають, однак обіцяють, що це відбудеться "найближчим часом".

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Поїзд №472/471 відправлятиметься з Дніпра о 22:50, а у Бердянськ прибуватиме о 08:23.

Поїзд №552/551 виїжджатиме з Кривого Рогу о 21:20, а прибуватиме до Бердянська о 08:23.

У Бердянськ поїзди їхатимуть по парних числах, а назад – непарних.

Раніше Укрзалізниця анонсувала ще 2 поїзди до моря. Вони курсуватимуть з Кривого Рогу та Івано-Франківська у Генічеськ, що в Херсонській області.

Поїзд № 204/190 сполученням Кривий Ріг, Дніпро – Генічеськ курсуватиме з 3 червня. Він зупинятиметься у Нікополі, Запоріжжі, Мелітополі та Новоолексіївку.

Потяг № 231/232 Івано-Франківськ – Генічеськ почне їздити з 5 червня по непарних числах, а по парних відправлятиметься назад на Прикарпаття.

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