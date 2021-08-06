Укрзалізниця запускає 2 додаткові поїзди з Києва

Укрзалізниця запускає додаткові поїзди з Києва до Рахова та Одеси. Першим 6 серпня до моря вирушить нічний потяг №217/218 Київ – Рахів.

Потяг Київ – Рахів відправлятиметься зі столиці о 14:28 лише по парних числах. Назад, з Рахова до Києва, він прямуватиме по непарних – о 18:20

До теми В ЄБА стурбовані ситуацією на українській залізниці і закликають УЗ посилити контроль безпеки

Поїзд №287/288 Київ – Одеса курсуватиме з 9 серпня. Зі столиці відправлятиметься через день у непарні числа. Він ходитиме лише до кінця літа. Потяг з Києва вирушатиме о 00:55, а з Одеси – о 13:33.

Потяг №287/288 Київ – Одеса 21 серпня не курсуватиме з технічних причин.

Крім того, Укрзалізниця збільшила кількість вагонів до найпопулярніших маршрутів. Зокрема, до тих, що курсують з Києва до Маріуполя та Попасної.

Нові потяги від Укрзалізниці: останні новини