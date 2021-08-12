Потяг ГогольTrain матиме 3 фестивальні вагони. Коли він вирушить у подорож, то в них розпочнеться музично-перформативна та освітня програми.

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Всі вагони оформлять у Гоголь-стилі. Наразі їх готують до фестивалю GogolFest художники з усієї України. ГогольTrain вирушить за таким маршрутом та розкладом:

Київ 13.08.2021 — Одеса 21.08.2021 (Одеський міжнародний кінофестиваль);

Київ 27.08.2021 — Кам'янець-Подільський 29.08.2021 (Respublica Fest);

Київ 03.09.2021 — Херсон 05.09.2021 (Dream ГогольFest);

Київ 10.09.2021 — Харків 12.09.2021 (Parade Fest);

Київ 17.09.2021 — Львів 20.09.2021 (Book Forum);

Київ 01.10.2021 — Дніпро 03.10.2021 (DniPRO ГогольFest).

До речі. Перший з 6 маршрутів артпотягу ГогольTrain (Київ – Одеса) організатори фестивалю GogolFest присвятили пам'яті художника Олександра Ройтбурда, який помер 8 серпня.

Що відомо про GogolFest