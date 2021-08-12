До Дня Незалежності Укрзалізниця запускає ГогольTrain: маршрути та програма

Укрзалізниця до 30 Дня Незалежності запускає фестивальний ГогольTrain до 6 міст України. У поїзді відбудеться круїзний мобільний форум молоді у рамках GogolFest .

Потяг ГогольTrain матиме 3 фестивальні вагони. Коли він вирушить у подорож, то в них розпочнеться музично-перформативна та освітня програми.

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Всі вагони оформлять у Гоголь-стилі. Наразі їх готують до фестивалю GogolFest художники з усієї України. ГогольTrain вирушить за таким маршрутом та розкладом:

Київ 13.08.2021 — Одеса 21.08.2021 (Одеський міжнародний кінофестиваль);

Київ 27.08.2021 — Кам'янець-Подільський 29.08.2021 (Respublica Fest);

Київ 03.09.2021 — Херсон 05.09.2021 (Dream ГогольFest);

Київ 10.09.2021 — Харків 12.09.2021 (Parade Fest);

Київ 17.09.2021 — Львів 20.09.2021 (Book Forum);

Київ 01.10.2021 — Дніпро 03.10.2021 (DniPRO ГогольFest).

Що відомо про GogolFest

Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва GogolFest існує з 2007 року.

До 2017 року дійство проходило у Києві. Однак згодом фестиваль "подорожує" Україною.

Під час GogolFest до міст їде спеціальний потяг. У 2021 році квитки на нього коштують від 300 гривень.