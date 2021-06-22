Виконувач обов'язків голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик зауважив, що це надважливий для жителів Донеччини маршрут. Він має на меті об'єднати Донеччину та Придніпров'я.

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Продовжуємо відновлювати залізничне сполучення між регіонами. На цьому тижні запускаємо регіональний поїзд Дніпро – Авдіївка,

– наголосив Юрик.

Новий потяг курсуватиме з 24 червня. Водночас в Укрзалізниці вже попередили, що сполучення не буде 27, 28, 29, 30 та 31 липня. Причиною є проведення сезонних ремонтних робіт на колії.

Розклад

З Дніпра потяг вирушатиме о 09:56. До Авдіївки він прибуватиме о 14:23.

З Авдіївки потяг вирушатиме о 15:19. До Дніпра прибуватиме – 19:43.

Зверніть увагу! У межах проєкту Kyiv City Express Укрзалізниця планує модернізувати залізничну станцію "Святошин". Оновлення планують завершити вже до серпня 2021 року. Однією з головних змін буде встановлення системи зчитування електронних квитків. Загалом вартість робіт оцінюють у 16 мільйонів гривень.