Надважливий для Донеччини маршрут: УЗ запускає новий потяг до Авдіївки

Укрзалізниця вже у червні запустить потяг Дніпро – Авдіївка. Він курсуватиме 6 днів на тиждень, окрім середи.

Виконувач обов'язків голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик зауважив, що це надважливий для жителів Донеччини маршрут. Він має на меті об'єднати Донеччину та Придніпров'я.

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Продовжуємо відновлювати залізничне сполучення між регіонами. На цьому тижні запускаємо регіональний поїзд Дніпро – Авдіївка,

– наголосив Юрик.

Новий потяг курсуватиме з 24 червня. Водночас в Укрзалізниці вже попередили, що сполучення не буде 27, 28, 29, 30 та 31 липня. Причиною є проведення сезонних ремонтних робіт на колії.

Розклад

З Дніпра потяг вирушатиме о 09:56. До Авдіївки він прибуватиме о 14:23.

З Авдіївки потяг вирушатиме о 15:19. До Дніпра прибуватиме – 19:43.