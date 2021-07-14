Інтерсіті Харків – Генічеськ почне курсувати уже 17 липня. Квитки вже є у продажу.

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Як курсуватиме потяг

Поїзд вирушатиме із Харкова о 6:29 ранку та прибуватиме до моря о 13:26. З Генічеська він відправлятиметься о 14:04 та прибуватиме до Харкова о 21:34.

Також поїзд буде зупинятися на станціях:

Лозова

Павлоград

Синельникове

Запоріжжя

Мелітополь

Новоолексіївка.

Вартість квитка за проїзд у вагоні першого класу становитиме 513 гривень. Проїзд у вагоні другого класу обійдеться пасажирам у 360 гривень.

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