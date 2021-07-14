Інтерсіті Харків – Генічеськ почне курсувати уже 17 липня. Квитки вже є у продажу.
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Як курсуватиме потяг
Поїзд вирушатиме із Харкова о 6:29 ранку та прибуватиме до моря о 13:26. З Генічеська він відправлятиметься о 14:04 та прибуватиме до Харкова о 21:34.
Також поїзд буде зупинятися на станціях:
- Лозова
- Павлоград
- Синельникове
- Запоріжжя
- Мелітополь
- Новоолексіївка.
Вартість квитка за проїзд у вагоні першого класу становитиме 513 гривень. Проїзд у вагоні другого класу обійдеться пасажирам у 360 гривень.
Нові потяги до моря, які з’явилися цього літа
- На початку червня Укрзалізниця запустила аж 11 нових поїздів до Чорного та Азовського морів.
- Також Укрзалізниця відновила курсування поїздів Дніпро – Бердянськ та Кривий Ріг – Бердянськ.
- З 1 липня по непарних числах курсує потяг Житомир – Одеса через Вінницю.
- З 12 липня 2021 року почав курсувати потяг Кременчук, Полтава, Харків – Бердянськ.