Укрзалізниця запустить поїзд з Лисичанська до Одеси

20 травня 2021 , 13:53
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Джерело:

телеграм Укрзалізниці

Укрзалізниця з 3 червня 2021 року запускає поїзд сполученням Лисичанськ – Одеса. Він курсуватиме через день по непарних числах.

Деталі від Укрзалізниці

З Одеси у Лисичанськ поїзд їздитиме навпаки – у парні дати. В Укрзалізниці додали, що потяг № 269/270 матиме зручний вечірній розклад.

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Розклад поїзда

  • Відправлення з Лисичанська о 17:04, з Одеси – о 19:21.
  • Прибуття до Одеси о 12:10, до Лисичанська – о 15:34.

На яких станціях будуть зупинки

  • Рубіжне,
  • Кремінне,
  • Сватове,
  • Куп'янськ Вузловий,
  • Чугуїв,
  • Харків,
  • Люботин,
  • Коломак,
  • Полтава-Південна,
  • Кременчук,
  • Павлиш,
  • Користівка,
  • Знам'янка,
  • Кропивницький,
  • Новоукраїнка,
  • Помічна,
  • Южноукраїнськ,
  • Вознесенськ,
  • Одеса.

Зауважимо, нещодавно у вагоні поїзда №26К сполученням Рахів – Одеса прорвало трубу. Пасажири публікували у мережі фото та відео затопленої підлоги. За їх словами, сморід у вагоні був страшенний. Поїзд зупинився в Івано-Франківську, аби просушити вагон та перемістити пасажирів. 

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Автор: Софія Мінджоса