Укрзалізниця запустить поїзд з Лисичанська до Одеси

Укрзалізниця з 3 червня 2021 року запускає поїзд сполученням Лисичанськ – Одеса. Він курсуватиме через день по непарних числах.
Деталі від Укрзалізниці
З Одеси у Лисичанськ поїзд їздитиме навпаки – у парні дати. В Укрзалізниці додали, що потяг № 269/270 матиме зручний вечірній розклад.
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Розклад поїзда
- Відправлення з Лисичанська о 17:04, з Одеси – о 19:21.
- Прибуття до Одеси о 12:10, до Лисичанська – о 15:34.
На яких станціях будуть зупинки
- Рубіжне,
- Кремінне,
- Сватове,
- Куп'янськ Вузловий,
- Чугуїв,
- Харків,
- Люботин,
- Коломак,
- Полтава-Південна,
- Кременчук,
- Павлиш,
- Користівка,
- Знам'янка,
- Кропивницький,
- Новоукраїнка,
- Помічна,
- Южноукраїнськ,
- Вознесенськ,
- Одеса.
Зауважимо, нещодавно у вагоні поїзда №26К сполученням Рахів – Одеса прорвало трубу. Пасажири публікували у мережі фото та відео затопленої підлоги. За їх словами, сморід у вагоні був страшенний. Поїзд зупинився в Івано-Франківську, аби просушити вагон та перемістити пасажирів.
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