Укрзалізниця запустить поїзд з Лисичанська до Одеси

Укрзалізниця з 3 червня 2021 року запускає поїзд сполученням Лисичанськ – Одеса. Він курсуватиме через день по непарних числах.

Деталі від Укрзалізниці

З Одеси у Лисичанськ поїзд їздитиме навпаки – у парні дати. В Укрзалізниці додали, що потяг № 269/270 матиме зручний вечірній розклад.

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Розклад поїзда

Відправлення з Лисичанська о 17:04, з Одеси – о 19:21.

Прибуття до Одеси о 12:10, до Лисичанська – о 15:34.

На яких станціях будуть зупинки

Рубіжне,

Кремінне,

Сватове,

Куп'янськ Вузловий,

Чугуїв,

Харків,

Люботин,

Коломак,

Полтава-Південна,

Кременчук,

Павлиш,

Користівка,

Знам'янка,

Кропивницький,

Новоукраїнка,

Помічна,

Южноукраїнськ,

Вознесенськ,

Одеса.

Зауважимо, нещодавно у вагоні поїзда №26К сполученням Рахів – Одеса прорвало трубу. Пасажири публікували у мережі фото та відео затопленої підлоги. За їх словами, сморід у вагоні був страшенний. Поїзд зупинився в Івано-Франківську, аби просушити вагон та перемістити пасажирів.

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