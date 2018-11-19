13:15
19 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Високі гості і маленький Вова. Нова презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:44, 17 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Радикальний Апполон. "Етика" Барни
      Вєсті.UA
      19:10, 17 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, 16 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ

      "Укрзалізниця" стане конкурентом приватних вантажоперевізників: експерт оцінив нововведення УЗ

      54 Читать новость на русском
      Залізничні вантажні перевезення
      Залізничні вантажні перевезення / intvua.com

      Державна компанія "Укрзалізниця" (УЗ) оголосила про плани створити вантажну компанію UZ Cargo Wagon для управління вагонами. Однак, стаючи конкурентом приватних операторів перевезень, вона повинна зосередитися і на такійпроблемі, як повне укомплектування парку локомотивів, подолавши нинішній дефіцит.

      Таку думку висловив глава Асоціації власників вагонів Олександр Криворучко в блозі, опублікованому на OBOZREVATEL. За його словами, вагони для UZ Cargo Wagon планують закупити в рамках кредитної угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку. Він надасть УЗ кредит в $ 150 млн за хорошою ставкою на придбання вагонів, а також активну боротьбу з корупцією. Головною метою розпочатого проекту УЗ називає отримання можливості встановлювати ринкові ціни на перевезення.

      "Що ж, бажання грати за ринковими правилами і відчути себе в "шкурі" приватного оператора – похвально. У той же час важливо розуміти: в придбання нових і модернізацію існуючих вагонів можуть інвестувати і реально інвестують приватні оператори. А ось для вирішення проблеми дефіциту локомотивів , яка в Україні набула катастрофічного масштабу (знос парку сягає 96%), залучати зовнішні інвестиції може тільки "Укразалізниця". Оскільки саме УЗ має монопольне право на використання тяги для перевезення вагонів по залізничній дорозі. При цьому планована держкомпанією закупівля 30 нових машин до кінця першого кварталу 2019 роки не вирішує проблему", – зазначив Криворучко.

      Експерт зазначив, що через дефіцит локомотивів в Україні нічим вивозити вагони, і вони все частіше перетворюються в "склади на колесах". У підсумку за п'ять років термін доставки вагонів в Україні виріс в два рази.

      У зв'язку з цим, "Укрзалізниці", вважає Криворучко, критично важливо зосередитися на вирішенні дефіциту тяги, де можливості приватного інвестування штучно обмежені. Він підкреслив, що учасники ринку впевнені в тому, що УЗ має в першу чергу інвестувати в придбання нових локомотивів і в розвиток інфраструктури.

      Криворучко додав, що поки УЗ збирається придбати 6500 вагонів і використовувати їх як приватний парк, заробляючи істотно більше. Однак, у майбутній конкуренції UZ Cargo Wagon і приватних операторів вагонів є великий ризик. Так, учасники ринку впевнено припускають, що нова логістична компанія УЗ може отримати неринкову перевагу – просто за рахунок того, що саме її вагони будуть пріоритетно забезпечені локомотивною тягою, яку може використовувати тільки "Укрзалізниця". Крім того, для своєї вантажної компанії УЗ може оптимізувати вантажно-розвантажувальні роботи і забезпечити збереження вагонного парку.

      "Що ж, час покаже. Ясно одне – умови, в яких буде працювати UZ Cargo Wagon, стануть для самої УЗ і ринку чітким індикатором: чи готовий монополіст до реальної роботи на ринкових умовах, або буде створювати "тепличні можливості" для своєї структури? При тому, що забезпечити рівні умови для всіх операторів ринку, приватних або державних – це прямий обов'язок УЗ", – резюмував експерт.

      Теги: Укрзалізниця Корупція
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
      сьогодні , 11:41 Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
      1
      ТОП-8 способів заробити гроші в Інтернеті
       27 квітня 2016 , 14:24 1
      Подарунок від Миколая хлопчику Пєті: бурхлива реакція соцмереж на націоналізацію "Привату"
       19 грудня 2016 , 10:01 7
      В Україні зросли закупівельні ціни на молоко
       1 вересня 2010 , 13:29
      Уряд Німеччини схвалив збільшення фонду EFSF до 440 млрд. євро
      3 вересня 2011 , 17:17
      Delta + Air France
       24 травня 2009 , 11:27
      Мобільне падіння
       25 травня 2009 , 08:53
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук