"Укрзалізниця" стане конкурентом приватних вантажоперевізників: експерт оцінив нововведення УЗ

Державна компанія "Укрзалізниця" (УЗ) оголосила про плани створити вантажну компанію UZ Cargo Wagon для управління вагонами. Однак, стаючи конкурентом приватних операторів перевезень, вона повинна зосередитися і на такійпроблемі, як повне укомплектування парку локомотивів, подолавши нинішній дефіцит.

Таку думку висловив глава Асоціації власників вагонів Олександр Криворучко в блозі, опублікованому на OBOZREVATEL. За його словами, вагони для UZ Cargo Wagon планують закупити в рамках кредитної угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку. Він надасть УЗ кредит в $ 150 млн за хорошою ставкою на придбання вагонів, а також активну боротьбу з корупцією. Головною метою розпочатого проекту УЗ називає отримання можливості встановлювати ринкові ціни на перевезення.

"Що ж, бажання грати за ринковими правилами і відчути себе в "шкурі" приватного оператора – похвально. У той же час важливо розуміти: в придбання нових і модернізацію існуючих вагонів можуть інвестувати і реально інвестують приватні оператори. А ось для вирішення проблеми дефіциту локомотивів , яка в Україні набула катастрофічного масштабу (знос парку сягає 96%), залучати зовнішні інвестиції може тільки "Укразалізниця". Оскільки саме УЗ має монопольне право на використання тяги для перевезення вагонів по залізничній дорозі. При цьому планована держкомпанією закупівля 30 нових машин до кінця першого кварталу 2019 роки не вирішує проблему", – зазначив Криворучко.

Експерт зазначив, що через дефіцит локомотивів в Україні нічим вивозити вагони, і вони все частіше перетворюються в "склади на колесах". У підсумку за п'ять років термін доставки вагонів в Україні виріс в два рази.

У зв'язку з цим, "Укрзалізниці", вважає Криворучко, критично важливо зосередитися на вирішенні дефіциту тяги, де можливості приватного інвестування штучно обмежені. Він підкреслив, що учасники ринку впевнені в тому, що УЗ має в першу чергу інвестувати в придбання нових локомотивів і в розвиток інфраструктури.

Криворучко додав, що поки УЗ збирається придбати 6500 вагонів і використовувати їх як приватний парк, заробляючи істотно більше. Однак, у майбутній конкуренції UZ Cargo Wagon і приватних операторів вагонів є великий ризик. Так, учасники ринку впевнено припускають, що нова логістична компанія УЗ може отримати неринкову перевагу – просто за рахунок того, що саме її вагони будуть пріоритетно забезпечені локомотивною тягою, яку може використовувати тільки "Укрзалізниця". Крім того, для своєї вантажної компанії УЗ може оптимізувати вантажно-розвантажувальні роботи і забезпечити збереження вагонного парку.

"Що ж, час покаже. Ясно одне – умови, в яких буде працювати UZ Cargo Wagon, стануть для самої УЗ і ринку чітким індикатором: чи готовий монополіст до реальної роботи на ринкових умовах, або буде створювати "тепличні можливості" для своєї структури? При тому, що забезпечити рівні умови для всіх операторів ринку, приватних або державних – це прямий обов'язок УЗ", – резюмував експерт.