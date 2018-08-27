"Укрзалізниця" анонсувала зміни у графіку руху потягів: відомо де і чому

Через ремонтні роботи на ділянці Жмеринка – Гречани в "Укрзалізниці" анонсували зміни у графіку руху поїздів. Вони курсуватимуть за зміненими маршрутами у вересні.

Про це інформує прес-служба "Укрзалізниці".

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Для проведення планових ремонтів інфраструктури на дільниці Жмеринка – Гречани до розкладу руху поїздів, зокрема тих, що курсують у західному напрямку, вносяться зміни. У зв’язку із цим тимчасово закритий продаж квитків на деякі поїзди цього напрямку,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ремонтні роботи заплановані на другу та третю декади вересня. В "Укрзалізниці" закликали пасажирів враховувати це під час планування подорожей.

Також у компанії пообіцяли відновити продаж квитків після корегування графіка руху поїздів вже цього тижня.