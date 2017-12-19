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НОВОЛУГАНСЬКЕ НЕГОДА В УКРАЇНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

"Укрзалізниця" додала ще один поїзд з Києва напередодні Нового року

17:04, сьогодні 605 Читать новость на русском
Поїзд Інтерсіті Київ Львів 29 грудня
Поїзд Інтерсіті Київ Львів 29 грудня

Для забезпечення перевезення пасажирів напередодні новорічних свят ПАТ "Укрзалізниця" додала ще один поїзд № 755/756 Інтерсіті+ Київ – Львів на день пікових перевезень – 29 грудня.

Про це повідомив в.о. голови правління товариства Євген Кравцов.

Читайте також: Негода в Україні: в "Укрзалізниці" розповіли про ситуацію з поїздами

29 грудня додатковий швидкісний поїзд № 755 відправиться з Києва о 23:31 та прибуде до Львова о 05:43 із зупинкою на станції Коростень (01:00-01:01).

У зворотному напрямку зі Львова швидкісний поїзд №756 вирушить о 23:00 30 грудня та прибуде до Києва о 05:16 31 грудня. На шляху прямування поїзд зупиниться на станції Коростень о 02:57-02:58.

Це вже 37-й додатковий поїзд, який Укрзалізниця цьогоріч призначила на зимові свята. Напередодні та під час новорічних свят призначено додаткові рейси швидкісних поїздів «Інтерсіті+» №747/748 Київ – Тернопіль – Київ (25 грудня та 1 січня з Києва, а у зворотному напрямку з Тернополя 26 грудня та 2 січня) та № 736/735 Київ – Запоріжжя – Київ: 30 грудня та 2 січня.

Теги: Новини України Новини Львова Новорічні свята Укрзалізниця залізниця Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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