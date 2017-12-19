"Укрзалізниця" додала ще один поїзд з Києва напередодні Нового року

Для забезпечення перевезення пасажирів напередодні новорічних свят ПАТ "Укрзалізниця" додала ще один поїзд № 755/756 Інтерсіті+ Київ – Львів на день пікових перевезень – 29 грудня.

Про це повідомив в.о. голови правління товариства Євген Кравцов.

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Додали ще один поїзд на день пікових новорічних перевезень–29 грудня. 755/756 Інтерсіті+ Київ–Львів. Хто бажає зануритися у новорічні свята в казковому Львові, покваптесь за квитками. Це вже 37-й додатковий поїзд, який Укрзалізниця цьогоріч призначила на зимові свята. — Євген Кравцов (@Kravtsov_e) 19 грудня 2017 р.

29 грудня додатковий швидкісний поїзд № 755 відправиться з Києва о 23:31 та прибуде до Львова о 05:43 із зупинкою на станції Коростень (01:00-01:01).

У зворотному напрямку зі Львова швидкісний поїзд №756 вирушить о 23:00 30 грудня та прибуде до Києва о 05:16 31 грудня. На шляху прямування поїзд зупиниться на станції Коростень о 02:57-02:58.

Це вже 37-й додатковий поїзд, який Укрзалізниця цьогоріч призначила на зимові свята. Напередодні та під час новорічних свят призначено додаткові рейси швидкісних поїздів «Інтерсіті+» №747/748 Київ – Тернопіль – Київ (25 грудня та 1 січня з Києва, а у зворотному напрямку з Тернополя 26 грудня та 2 січня) та № 736/735 Київ – Запоріжжя – Київ: 30 грудня та 2 січня.