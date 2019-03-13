"Укрзалізниця" готує чергове покращення: що цікавого може з'явитись у пасажирських потягах

Голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов поділився планами компанії на майбутнє. Як підкреслив він, найближчим часом перевізник планує розділити пасажирські потяги на класи за рівнем комфорту та послуг, а також з різним підходом до встановлення тарифів.

Як зазначив очільник державного перевізника у коментарі ресурсу "Сегодня", такий крок є потрібним для того, щоб "Укрзалізниця" змогла встановлювати економічно обґрунтовані ціни на проїзд у потягах із найвищим рівнем комфорту.

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Будуть три класи: "комфорт", "стандарт" і "економ". Їх буде розділено за рівнем сервісу, які надаються в кожному класі. І за відповідний сервіс буде відповідна вартість. Тому для люксових перевезень тариф буде встановлено на рівні економічно вмотивованого, зважаючи, що ми інвестуємо туди більше грошей, і пасажири, які користуються цими потягами, є платоспроможними,

– зауважив Кравцов.

За його словами, впровадження таких планів зараз перебуває на фінальній стадії.

"У нас є попереднє узгодження Міністерства інфраструктури, вже йде готовий наказ, який передбачає розподіл потягів на класи. Сподіваємося, протягом декількох тижнів або навіть днів це питання буде завершено", – додає він.

Це не перше покращення у потягах "Укрзалізниці", які вони планують запровадити найближчим часом. Нещодавно Євген Кравцов заявляв, що незабаром у вагонах зникнуть червоні килими та лінолеум, натомість буде встановлено шумоізоляційне покриття.