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      "Укрзалізниця" готує чергове покращення: що цікавого може з'явитись у пасажирських потягах

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      "Укрзалізниця" хоче розділити пасажирські поїзди на класи
      "Укрзалізниця" хоче розділити пасажирські поїзди на класи / 24 канал

      Голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов поділився планами компанії на майбутнє. Як підкреслив він, найближчим часом перевізник планує розділити пасажирські потяги на класи за рівнем комфорту та послуг, а також з різним підходом до встановлення тарифів.

      Як зазначив очільник державного перевізника у коментарі ресурсу "Сегодня", такий крок є потрібним для того, щоб "Укрзалізниця" змогла встановлювати економічно обґрунтовані ціни на проїзд у потягах із найвищим рівнем комфорту.

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      Будуть три класи: "комфорт", "стандарт" і "економ". Їх буде розділено за рівнем сервісу, які надаються в кожному класі. І за відповідний сервіс буде відповідна вартість. Тому для люксових перевезень тариф буде встановлено на рівні економічно вмотивованого, зважаючи, що ми інвестуємо туди більше грошей, і пасажири, які користуються цими потягами, є платоспроможними,
      – зауважив Кравцов.

      За його словами, впровадження таких планів зараз перебуває на фінальній стадії.

      "У нас є попереднє узгодження Міністерства інфраструктури, вже йде готовий наказ, який передбачає розподіл потягів на класи. Сподіваємося, протягом декількох тижнів або навіть днів це питання буде завершено", – додає він.

      Це не перше покращення у потягах "Укрзалізниці", які вони планують запровадити найближчим часом. Нещодавно Євген Кравцов заявляв, що незабаром у вагонах зникнуть червоні килими та лінолеум, натомість буде встановлено шумоізоляційне покриття.

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      Теги: Новини України Укрзалізниця Залізниця Транспорт
      Джерело: 24 Канал
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