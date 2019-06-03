12:28
3 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВИЙ ПРАВОПИС ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як росіяни підкорюють космос. У РФ з'явиться новий президент
      Вєсті Кремля
      13:17, 1 червня
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський та Аваков жартують над Саакашвілі. Прощання Ляшка з Мосійчуком
      Вєсті.UA
      18:42, 1 червня
      Гроші дорожче за екологію: які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди
      ЦРУ
      09:00, 31 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВИЙ ПРАВОПИС ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      "Укрзалізниця" і великий бізнес стали на крок ближчими до підписання меморандуму

      75 Читать новость на русском
      "Укрзалізниця"
      "Укрзалізниця" / unian.ua

      У Державній регуляторній службі були презентовані пропозиції "Укрзалізниці" зі створення нової моделі формування тарифів на залізничні перевезення, розробка якої є одним із пунктів меморандуму про співпрацю між УЗ і великим бізнесом.

      За словами голови Федерації металургів Сергія Біленького, цей крок є позитивним сигналом із боку монополіста. Про це пише "Обозреватель".

      "Ми вітаємо такий крок назустріч бізнесу. Одним із пунктів Меморандуму про взаєморозуміння між залізничниками та вантажовласниками, який зараз перебуває на розгляді Наглядової ради "Укрзалізниці", якраз і було те, що ми разом із залізничниками і попрацюємо над проектом нового тарифного бюлетеня, який у нашій країні не оновлювався з радянських часів", – зазначив він.

      За словами Біленького, попереду непростий процес доопрацювання цієї ініціативи.

      "Тепер нам належить уже сідати експертними групами і дуже серйозно розбиратися. Це досить складний процес. Але ще раз наголошую: ця позиція має право на існування і ми готові приєднатися до її обговорення з тим, щоб на виході отримати якийсь документ", – зазначив Біленький.

      За його словами, наступним кроком назустріч бізнесу має стати підписання Меморандуму про взаєморозуміння.

      "Тоді ми будемо розуміти, що до 1 квітня 2020 року ми не стикнемося з якимись рухами з боку УЗ із приводу підвищення тарифів та інших заходів, які прямо впливають на витрати вантажовласників. За цей час ми могли б напрацювати детальну концепцію нового тарифного бюлетеня – і рухатися далі", – пояснив Біленький.

      blog_ava
      Вихідні у червні 2019 року: як відпочиватимуть українці
      сьогодні
      7689
      Теги: Укрзалізниця Металургія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Катастрофа МН-17 над Донбассом: странное поведение премьер-министра Малайзии
      сьогодні , 12:00 Катастрофа МН-17 над Донбассом: странное поведение премьер-министра Малайзии
      Злой Одессит 1576
      Война на Донбассе: соотношение потерь в мае 2019 года
      сьогодні , 08:40 Война на Донбассе: соотношение потерь в мае 2019 года
      Юрій Бутусов 4020
      Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      сьогодні , 11:00 Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      658
      Головні новини 2 червня: в Харкові знесли Жукова, трагедія на Kozak Fest
      сьогодні , 08:01 Головні новини 2 червня: в Харкові знесли Жукова, трагедія на Kozak Fest
      4828
      Історія українця з "ДНР", біди Росії та бідність "ЛДНР": топ-5 блогів тижня
      2 червня , 22:00 Історія українця з "ДНР", біди Росії та бідність "ЛДНР": топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1386
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук