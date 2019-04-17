"Укрзалізниця" купує російські деталі за завищеною у 5 разів ціною, – розслідування

ПАТ "Укрзалізниця" закуповує деталі російського виробництва за завищеною у 2-5 разів ціною. Відбуваються такі закупівлі через створення штучних умов на тендерах для потрібних фірм.

Так, у вересні 2018 року філія "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Українська залізниця" провела тендер на закупівлю локомотивних швидкостемірів та запчастин до них на загальну суму 25 мільйонів 500 тисяч гривень, повідомляє проект "Залізниця без корупції".

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Участь у тендері взяли 2 учасники – ТОВ "Електротех" та ТОВ "НТП "Трансінвест". Їхні пропозиції відрізнялися лише на 1 тисячу гривень, але "конкуренти" не знижували ціни.

Обидві фірми подали ідентичні довідки і листи погодження та пропонували продукцію одного виробника – ВАТ "Электромеханика" з російського міста Пенза.

Аналіз цін показав, що вартість продукції суттєво відрізняється від ціни на ці товари в Росії, наголосили в "Залізниці без корупції". Так, швидкосетмір 3СЛ2М залізниця купувала по 86 тисяч гривень. А в Росії він у роздріб коштує 38 тисяч рублів (близько 17 тисяч гривень). Таким чином "Укрзалізниця" закупила деталі майже у 5 разів дорожче, ніж їх продає виробник.



Швидкосетміри 3СЛ2М, які "Укрзалізниця" купила в Росії за 86 тисяч гривень за штуку

При цьому в Україні не виготовляють локомотивні швидкостеміри і запчастини для них. Адже для цього треба пройти довгу процедуру погодження виробництва і допуску до застосування.

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Окрім того, в кінці 2018 року "Центр забезпечення виробництва" вирішив збільшити обсяг замовлення до 30,1 мільйона гривень. Через це переплата могла зрости до 2/3 її вартості.

До речі, ТОВ "НТП "Трансінвест" було зареєстроване у Києві в середині 2014 року. Зареєстрував компанію мешканець окупованого Криму Максим Ковальчук. За місцем реєстрації знайти компанію неможливо: в документах вказаний тільки номер чотириповерхової адміністративної споруди – вулиця Пріорська, 21.

Попри це, у листопаді 2018 року "Центр забезпечення виробництва" замовив фірмі запчастини до дизелів тепловозів за 4,26 мільйона гривен. І компанії були поставлені запчастини виробництва російського ВАТ "Коломенський завод".

Відповідно до укладеного договору, ціна однієї форсунки дизеля Д-49 становила 10 тисяч 800 гривень. В Україні такі форсунки продають по 1 тисячі 800 гривень,

– стверджують автори публікації.



Запчастина до дизеля, яку "Укрзалізниця" купила в Росії за 10 тисяч 800 гривень

Загалом на цьому контракті "Укрзалізниця" переплатила більш ніж у 5 разів. З такою ж накруткою були закуплені й контактори для локомотивів, зазначають розслідувачі.

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"Загалом за 5 років свого існування "НТП "Трансінвест" уклало договори з "УЗ" на суму 450 мільйонів гривень. При цьому проти фірми відкрито низку проваджень, які ведуть у ГПУ, і в НАБУ, і в Донецькій поліції", – зауважили автори розслідування.

Проте історія "Трансінвесту" далеко не поодинока. Так, у середині 2018 року "Укрзалізниця" придбала на 50 мільйонів гривень російського проводу. Єдиними допущеними до тендеру учасниками стали ТОВ "Техелектропром" та ТОВ "Еней". Обидва пропонували продукцію від ТОВ "ЗМИ-Профит" з російського міста Магнітогорськ. Різниця у цінах була мінімальною і без жодної конкуренції.

А ще до цього "Укрзалізниця" закупила на 120 мільйонів гривень російського дроту у ТОВ "Інтеркабель-Київ". На тендер прийшли лише 2 учасники – ТОВ "Техелектропром" та ТОВ "Інтеркабель Київ". Останнє виграло закупівлю без конкуренції. Обидва учасники пропонували дроти від АО "Росскат" з російського міста Нєфтєгорськ.

На сьогодні Національне антикорупційне бюро розслідує справу щодо закупівлі "Укрзалізницею" кабельно-провідникової продукції російського виробництва за 950 мільйонів гривень у трьох фірм: ТОВ "Техелетропром", ТОВ "Еней" та ТОВ "Інтеркабель Київ". Детективи підозрюють, що переплата по цих угодах склала близько 225 мільйонів гривень.

Серед іншого зі значною переплатою в останні роки "Укрзалізниця" купувала і російські реле, генератори, редуктори та багато іншого. Всі ці закупівлі відбувалися за одним сценарієм – жодної конкуренції та захмарні ціни.