"Укрзалізниця" може витратити чергове підвищення тарифів на власні зарплати, – голова асоціації

У 2018 році вантажовідправники заплатили "Укрзалізниці" на 20 млрд грн більше, ніж у 2017 році, але при цьому державний монополіст знову планує підвищити тарифи в поточному році на 25%, що насторожує промисловців, які є одними з основних клієнтів УЗ.

Про це заявив в ефірі телеканалу "112 Україна" голова об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

За словами експерта, поліпшення ефективності "Укрзалізниці" під питанням, але при цьому монополіст спрямовує значні суми на заробітні плати. І, згідно з планами на рік, планує збільшити їх.

"Нині в структурі собівартості "Укрзалізниці" заробітна плата становить понад 50%. В європейських компаніях (Польща, Чехія) – це 32%-36%, ніколи більше. Цьогоріч заробітної плати планується ще більше збільшити", – заявив Каленков.

Водночас високий рівень зарплат не гарантує ефективну роботу співробітників монополіста, вважає Каленков.

"Близько 500 осіб адміністративно-технічного персоналу мають середню зарплату в понад 140 тис. грн на місяць. Наступного року планується збільшення в 3,5 раза. Доволі істотно. Крім того, члени правління "Укрзалізниці" отримують місячну зарплату по 2 млн грн кожен. Ми хочемо очікувати, якщо люди отримують таку зарплату, відповідний рівень ухвалення рішень".

Але при цьому сама "Укрзалізниця", за словами Каленкова, наступного року запланувала витрати на страхування від збитків "Укрзалізниці" у зв'язку з неправильними, безграмотними діями керівництва УЗ.