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      Укрзалізниця на зимові свята призначила додатковий поїзд "Інтерсіті+" до Львова

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      Укрзалізниця на зимові свята призначила додатковий поїзд "Інтерсіті+" / intercityukraine.com

      Укрзалізниця призначила на час зимових свят додатковий швидкісний поїзд "Інтерсіті+" з Києва до Львова.

      Поїзд відправлятиметься зі Львова 11 та 12 січня, з Києва – 12 та 13 січня, повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

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      Додатковий швидкісний поїзд "Інтерсіті+" відправиться з Києва о 00:15 та прибуде до Львова о 05:47.

      У зворотному напрямку зі Львова поїзд вирушить о 23:00 та прибуде до Києва о 05:50.

      Окрім того, додатковий швидкісний поїзд "Київ – Львів – Київ" також курсуватиме з Києва 4, 5 та 8 січня, зі Львова – 4, 7 січня.

      Скільки додаткових поїздів призначила Укрзалізниця на зимові свята?Для забезпечення масових новорічних та різдвяних перевезень цього року Укрзалізниця призначила 49 додаткових поїздів та додаткові рейси. Це на 9 поїздів більше, ніж було минулого року.

      Крім того, частина поїздів курсуватиме за подовженими маршрутами. Усе це дозволить перевезти максимальну кількість пасажирів до найпопулярніших місць відпочинку.

      Список додаткових поїздів Укрзалізниці на зимові свята – тут.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Різдво Укрзалізниця Новини Києва Новини Львова Транспорт Залізниця Новорічні свята
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