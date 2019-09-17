Укрзалізниця нарікає на збиткові пасажирські перевезення, витрачаючи мільйони на мотлох: деталі

Ми часто чуємо від топменеджменту Укрзалізниці про збитковість пасажирських перевезень. Прибутки дають лише вантажні перевезення, за рахунок яких пасажирські просто субсидуються. Так, це правда, але з іншого боку ми знову бачимо, як Укрзалізниця витрачає мільйони на непотріб.

Про це у своєму відеоблозі "ЦРУ. За кадром" розповіла журналістка-розслідувачка Тетяна Мартинюк.

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Вона нагадала про скандальні два тендери на загальну суму 1,5 мільйона задля закупівлі вишитих рушників та вишитих сорочок, які Укзалізниця проводила наприкінці червня. На них звернули увагу експерти організації "Залізниця без корупції".

Так-от, планувалося закупити 200 сорочок по 4 тисячі за штуку, і 200 рушників по 3,5 тисячі за штуку. Таких цін не зустріти у найдорожчих бутіках, але Укрзалізниця примудрилася знайти таку ціну на опті!

– зазначила Мартинюк.

Єдине, що тішить, – додала журналістка, – що після оприлюднення цієї інформації, на закупівлю відреагував очільник підприємства Євген Кравцов та пообіцяв усе перевірити.

"І що маємо? Справді, у серпні договір про поставку золотих рушників та золотих вишиванок розірвали. Більше того, підприємство вийшло з офіційною заявою, що мовляв більше таких абсурдних закупівель не здійснюватиме. І от в даному випадку півтора мільйона лишились на рахунках Укрзалізниці. А, як відомо, копійка гривню береже", – пояснила Мартинюк.

Якби скасовували отакі дурні тендери ще три-чотири роки тому, коли закуповували наддорогу тканину, сувенірні паровозики, підстаканники та інші дрібнички на десятки мільйонів. Може тоді й накопичили б на оновлення рухомого складу та не розповідали б казочок про брак коштів та неможливість виконати вже укладений контракт!

– наголосила журналістка.

Також вона додала, що нарешті сама Укрзалізниця пообіцяла провести внутрішній аудит усіх своїх закупівель – може тоді й справді гроші віднайдуться.

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Відео повного відеоблогу Тетяни Мартинюк "ЦРУ. За кадром" за 4 вересня 2019