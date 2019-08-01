"Укрзалізниця" не справляється з довозом зерна до портів через неправильні пріоритети, – експерт

"Укрзалізниця" вперше в 2019 році вводить масштабні обмеження по відвантаженню зерна в напрямку портів.

Обмеження на відправку зерна в зерновозах власного і орендованого парку торкнутися портів Одеси та Миколаєва. Це означає, що держмонополіст просто не справляється з доставкою зерна в порти. Про це в коментарі 112.ua розповів голова Асоціації власників вагонів Олександр Криворучко.

Подібні обмеження – перша ластівка наближення транспортного колапсу, вважає Криворучко.

"Чим більше я спілкуюся з нашими залізничниками, тим більше розумію, що вірити даним, які дає "Укрзалізниця", не можна. Вони просто некоректні. Це стосується і даних про нібито достатність локомотивної тяги в справному стані. Локомотивів у нас не вистачає, машиністів не вистачає, транзит в порти зростає. А це означає, що ми не зможемо вчасно вивезти наше зерно. Логічно, що в цей сезон українські аграрії у нас повинні бути в пріоритеті на відправку своєї продукції, але, на жаль, ми не зможемо її вивезти. По меншій мірі, до тих пір, поки "Укрзалізниця" не перегляне свої пріоритети. Колапс буде через рекордний врожай – плюс 2,5 млн тонн у порівнянні з минулим роком – плюс через неконтрольоване зростання транзиту – якщо в першому півріччі це було 300 тисяч тонн транзитних вантажів, то в липні це вже більше 700 тисяч тонн – плюс через брак робочих локомотивів і машиністів і іншого персоналу", – зазначив експерт.

За його словами, при збереженні такої ситуації у серпні-вересні, ми будемо спостерігати транспортний застій, а країна буде нести збитки. Криворучко впевнений, що "Укрзалізниця" має в поточній ситуації підтримати вітчизняних вантажовідправників і віддати пріоритет українським вантажам.

"Виходом з цієї ситуації може бути призначення професійної посадової особи, яка візьме на себе відповідальність і зробить необхідні кроки – виділення коштів на терміновий ремонт локомотивів, можливо, тимчасове обмеження іноземного транзиту до рівня минулого року. Іншими словами, керівництво повинно оптимізувати роботу компанії, щоб у піковий сезон вона справлялася з завданнями", – резюмував Криворучко.