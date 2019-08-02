15:36
2 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Металевий батько Лукашенко. Магічний суперник Путіна
      Вєсті Кремля
      21:50, 1 серпня
      Вєсті.UA: Ляшко вийшов на тропу війни. "Слуга народу" буде їздити на велосипеді
      Вєсті.UA
      20:00, 1 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      "Укрзалізниця" отримала від вантажовідправників додатково 11 мільярдів і хоче ще шість

      66 Читать новость на русском
      Олександр Каленков
      Олександр Каленков / obozrevatel.com

      Цього року "Укрзалізниця" збирається додатково заробити на вантажовідправниках близько 17 млрд грн.

      Нові тарифи на вантажоперевезення вже обійшлися основним клієнтам УЗ в 11 млрд грн, до кінця року витрати на залізничні перевезення можуть збільшитися ще на 6 млрд.

      Про це у коментарі виданню "Обозреватель" повідомив президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

      "У фінансовому плані "Укрзалізниці" передбачено чергове зростання надходжень на 29%. 3% з них вони розраховують отримати за рахунок зростання обороту. Зростання обороту поки не спостерігаємо, в тому числі, через зростання тарифів. Решта 26% або близько 17 млрд грн додатково УЗ хоче отримати за рахунок зростання тарифів і за допомогою маніпуляцій за іншими складовими витрат вантажовідправників. У будь-якому випадку ці 17 млрд дістати збираються з кишені вантажовідправника", – зазначив Каленков.

      За його словами, нові тарифні ініціативи УЗ вже обійшлися українським промисловцям, що перевозять вантажі залізницею, в суму понад 11 млрд грн.

      Ті заходи, які вже були здійснені в цьому році – наприклад, підняття тарифу на 14%, подорожчання вагонів УЗ в травні, коли на деякі види вагонів ставки одноразово були підняті на 44% – вже сьогодні призвели до того, що вантажовідправники додатково виклали понад 11 млрд грн. Якщо такими темпами піде і далі – вони перевищать і прогнозовану планку в 17 млрд додаткових надходжень і зберуть ще більше,
      – підкреслив президент ОП "Укрметалургпром ".

      Каленков наголошує, що подібне накручування тарифів вплине і на економіку країни в цілому, і на життя кожного громадянина України зокрема.

      "Ці 17 млрд грн могли би залишитися в реальному секторі, могли би бути спрямовані на інвестиції. Але, на жаль, цього не буде. І це вплине на всі галузі, які залежні від УЗ. Врешті-решт всі додаткові витрати тією чи іншою мірою перекладається на кінцевого споживача в Україні. Точно так же, як і у випадку з експортом. Наші компанії зможуть менше продати за кордоном – і знову постраждає український споживач, тому що держава отримає менше податкових платежів, менше валютної виручки", – резюмував Каленков.

      blog_ava
      Трансфери команд УПЛ: онлайн
      сьогодні
      11121
      Теги: Укрзалізниця Металургія Інвестиції
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зеленский получил всю власть в стране, но есть одно "но"
      сьогодні , 15:30 Зеленский получил всю власть в стране, но есть одно "но"
      Павло Казарін 92
      "Відставка" Богдана: Зеленський повторює помилки Порошенка
      сьогодні , 15:23 "Відставка" Богдана: Зеленський повторює помилки Порошенка
      Артем Овдієнко 687
      Чим корисне пиво та як правильно його вживати
      сьогодні , 10:00 Чим корисне пиво та як правильно його вживати
      1959
      Ціни на квартири у новобудовах Києва: як змінились у липні
      сьогодні , 13:09 Ціни на квартири у новобудовах Києва: як змінились у липні
      448
      Лох не вимре: як у "ДНР" та "ЛНР" наживаються на бажаючих стати росіянами
      сьогодні , 12:00 Лох не вимре: як у "ДНР" та "ЛНР" наживаються на бажаючих стати росіянами
      Олексій Чибісов 1086
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук