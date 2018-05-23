"Укрзалізниця" підготувала додаткові потяги Львів – Київ для футбольних вболівальників

"Укрзалізниця" призначила додаткові швидкісні потяги між Львовом та Києвом у зв'язку з проведенням у столиці фіналу футбольної Ліги чемпіонів.

Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці".

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У повідомленні йдеться про те, що до місця проведення матчу вболівальники зможуть дістатися додатковим потягом №756 Львів – Київ, який відправлятиметься 25 травня о 23:00 та прибуде до Києва 26 травня о 5:18.

У зворотному напрямку курсуватиме потяг №713, який відправлятиметься з Києва 27 травня о 2:00 та прибуде до Львова о 8:14.

Нагадаємо, що 26 травня на НСК "Олімпійський" у Києві фінальний матч Ліги чемпіонів зіграють іспанський "Реал" та англійський "Ліверпуль". За два дні до цього, 24 травня, на київському стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського, проходитиме фінал жіночої Ліги чемпіонів.