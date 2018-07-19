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"Укрзалізниця" приховано піднімає тарифи на перевезення

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Залізничні вантажні перевезення
Залізничні вантажні перевезення / neolit.ua

Ініціатива "Укрзалізниці" уніфікувати тарифи на перевезення різних видів вантажів, є нічим іншим, як прихованим зростанням тарифів на перевезення, яке повністю ляже на вітчизняних промисловців, що перевозять вантажі залізницею, в першу чергу це аграрії і металурги.

Про це повідомляє 5 канал.

За словами, керівників асоціацій промисловців, сума, яку "Укрзалізниця" планує отримати від даної ініціативи дорівнює 5 мільярдів гривень.

"Під цим формулюванням ховається те, що витрати для вантажоперевізників зростуть, причому зростуть багаторазово. Ми порахували, для всіх це близько 5 мільярдів гривень. Для вантажоперевізників це ще одне підвищення тарифів порядку ось 12-13 відсотків", – заявив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

У матеріалі йдеться, що уніфікація тарифів на порожні вагони додатково підвищить собівартість промислової продукції і негативно вплине на її конкурентоспроможність на світових ринках.

"Я дуже сподіваюся, що до нас прислухаються, і буде прийнято рішення економічно доцільне – утриматися зараз від подібних змін, які збільшать навантаження на вантажоперевізників на 5 мільярдів гривень", – заявив Каленков.

Як повідомлялося, за попередні два роки, тарифи на перевезення залізницею піднімалися вже 3 рази.

На цьому тижні НАБУ повідомило посадовим особам "Укрзалізниці" про підозру в зловживаннях на 92 млн гривень.

Теги: Тарифи Укрзалізниця металургія
Джерело: 24 Канал
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