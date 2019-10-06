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      Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до осінніх свят: список

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      Укрзалізниця призначила додаткові поїзди
      Укрзалізниця призначила додаткові поїзди / ua.wallpapers-fenix.eu

      Укрзалізниця призначила 10 додаткових поїздів до Дня захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці. Додаткові поїзди курсуватимуть у найпопулярніших напрямках – до Львова, Дніпра, Одеси та Ужгорода.

      Укрзалізниця додала поїзди Київ – Ковель, Київ –Ужгород, Київ – Миколаїв та Дніпро – Львів, йдеться у пресслужбі компанії.

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      Як курсуватимуть додаткові поїзди?

      Поїзд Київ — Ковель курсуватиме з Києва та Ковеля 12 та 14 жовтня. Відправлення з Києва о 06:17 та прибуття до Ковеля о 15:11. Зворотно поїзд вирушить о 11:27 та прибуде до Києва о 20:45.

      Київ — Ужгород 13 жовтня о 20:28 відправиться с Києва та прибуде до Ужгорода о 11:58. У зворотному напрямку 14 жовтня поїзд відправиться о 18:15 та прибуде до столиці о 08:37.

      Київ — Миколаїв курсуватиме 11 та 15 жовтня до Миколаєва, 10 та 14 – до Києва. Відправлення з Києва о 14:35 та прибуття до Миколаєва о 04:35. Зворотно – відправлення о 21:47 та прибуття до Києва о 12:28.

      Дніпро — Львів до Львова курсуватиме 10, 12, 14 жовтня, до Дніпра — 11, 13 та 15 жовтня. З Дніпра поїзд відправлятиметься о 15:36 та прибуватиме до Львова о 11:24. Зі Львова відправлення о 14:13 та прибуття до Дніпра о 08:36.

      Напередодні Укрзалізниця призначила оїздів Київ – Львів, Київ – Дніпро, Покровськ – Харків, Одеса – Дніпро, Львів – Одеса та Суми – Вінниця.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини Києва Новини Дніпра Залізниця Транспорт Новини Львова День захисника України Укрзалізниця Ужгород Новини Миколаєва
      Джерело: 24 канал
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