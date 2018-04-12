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"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на травневі свята: перелік та напрямки

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Додаткові поїзди на травневі свята
Додаткові поїзди на травневі свята

Наприкінці квітня та початку травня українці відпочиватимуть аж чотири дні підряд – з 28 квітня до 1 травня. На ці дні "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди в напрямку Києва, Одеси, Львова, Дніпра, Хмельницького та Костянтинівки.

Про це повідомив виконувач обов'язків голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

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Додаткові поїзди – це 191/192 "Київ – Львів", 197/198 "Київ – Ковель", 223/224 "Київ – Одеса", 168 "Львів – Одеса", 276/275 "Львів – Дніпро" та 92 "Костянтинівка – Одеса".

Розклад додаткових поїздів на травневі свята

Євген Кравцов зазначив, що за час великодніх свят поїздами подорожувало 870 тисяч пасажирів. Такий же ажіотаж очікується і на травневі свята.

Теги: Новини України Травневі свята Укрзалізниця
Джерело: 24 Канал
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