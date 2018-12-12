"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд на свята, який з’єднає Київ з Харковом

На час зимових свят "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси швидкісного поїзда "Інтерсіті+" з Києва до Харкова та у зворотному напрямку.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

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З Києва поїзд вирушить у додаткові рейси 25 грудня, а також 1 і 8 січня. У зворотному напрямку з Харкова поїзд вирушить 26 грудня, а також 2 та 9 січня.

З Києва поїзд вирушатиме о 18:30, а до Харкова прибуватиме о 23:34. У зворотному напрямку з Харкова поїзд вирушатиме о 5:53, а до Києва прибуватиме об 11:10.

Цей поїзд зупиняється на станціях Дарниця, Бориспіль, Гребінка, Лубни, Ромодан, Миргород, Полтава-Київська.