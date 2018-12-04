"Укрзалізниця" призначила нові поїзди, що з’єднають схід України із центром та заходом

"Укрзалізниця" додала в графік руху з 9 грудня поїзд №20/19 сполученням Київ – Лисичанськ. Окрім того, компанія продовжила маршрут поїзда №142/141 сполученням Львів – Київ до Бахмута.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Ми запропонуємо нашим клієнтам якісний поїзд з вагонів, що пройшли капітально-відновлювальний ремонт, та швидший майже на 2 години за поїзд №138 Хмельницький – Лисичанськ, що курсує через Київ,

– сказав глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

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Так, поїзд вирушатиме з Києва о 20:28, а до Лисичанська прибуватиме о 8:44 наступного дня. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 21:54 і прибуватиме о 9:48 відповідно. У маршруті присутні зупинки Рубіжне, Кремінна, Сватове, Куп'янськ-Вузловий, Харків-Балашовський та Полтава-Київська.

Щодо поїзда Бахмут – Львів, то він вирушатиме щодня о 23:20, роблячи зупинку в Києві о 13:12 і прибуваючи до Львова о 4:21 наступного дня. Зі Львова поїзд вирушатиме о 13:10, роблячи зупинку в Києві о 4:25 наступного дня і прибуваючи в Бахмут о 18:30. Передбачені зупинки Лиман, Харків-Пасажирський, Полтава-Київська, Житомир, Ковель-Пасажирський та ін.

Крім вказаних, компанія відзначила серед нових маршрутів № 96/95 Маріуполь – Бахмут, №45/46 Ужгород – Лисичанськ і № 138/137 Хмельницький – Лисичанськ.

"У новому графіку на 2018/2019 роки передбачено курсування в межах України 181 пар пасажирських поїздів, з яких 133 пари – поїзди, що курсуватимуть цілий рік, інші – додаткові та літні поїзди. Загалом внутрішнє сполучення забезпечуватиме 141 поїзд, міжнародне – 40", – додали в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" скасувала повернення квитків через інтернет на період новорічно-різдвяних свят – від 15 грудня до 15 січня.