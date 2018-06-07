"Укрзалізниця" розпочала продаж квитків на довгоочікуваний поїзд до Одеси

Із 7 червня "Укрзалізниця" розпочала продаж квитків на поїзд, який сполучатиме Суми та Одесу. Курсуватиме він з 9 червня.

Про це повідомив в.о. голови правління компанії Євген Кравцов у Facebook.

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"Відсьогодні у продажу квитки на довгоочікуваний поїзд сполученням Суми – Одеса. Курсуватиме він з 9 червня! З'єднає обласний центр Суми із Вінницею та Одесою. І забезпечить перевезення пасажирів зі станції Білопілля, Ворожба, Путивль, Конотоп, Бахмач, Ніжин, Бровари до узбережжя Чорного моря", – написав Кравцов.