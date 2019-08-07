12:46
7 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ СЛУГА НАРОДУ ВИБУХИ БОЄПРИПАСІВ В РОСІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Бердимухамедов всемогучий. Священик РПЦ переплюнув Скабєєву
      Вєсті Кремля
      22:14, 6 серпня
      Вєсті.UA: Голова колгоспу Медведчук. Розминка Усика з Шарієм
      Вєсті.UA
      21:43, 6 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ СЛУГА НАРОДУ ВИБУХИ БОЄПРИПАСІВ В РОСІЇ

      "Укрзалізниця" сформує незнижуваний стратегічний запас дизпалива

      50 Читать новость на русском
      "Укрзалізниця"
      "Укрзалізниця" / ua.news

      Через припинення поставок дизпалива з Росії "Укрзалізниця" має намір сформувати незнижуваний стратегічний запас цього палива.

      Про це повідомив під час пресконференції міністр інфраструктури Володимир Омелян.

      Нестачу планують компенсувати за рахунок поставок з Білорусі та країн Балтії.

      "Сьогодні ми з представниками найбільших компаній, а також УЗ, АМПУ, за участю представника президента України в Кабінеті міністрів Андрія Геруса визначили, як буде забезпечена диверсифікація поставок нафтопродуктів, зокрема дизельного палива і СПГ для стабільного забезпечення України. Потужності нафтових терміналів в портах України дозволяють багаторазово збільшити обсяги переробки нафтопродуктів вже сьогодні. УЗ має можливість забезпечити необхідну кількість тягового та рухомого складу для перевезення нафтопродуктів", – запевнив міністр.

      Основний акцент в диверсифікації поставок буде зроблено саме на паливо, яке постачається з Білорусі та країн ЄС, повідомив також Андрій Герус. Вантажі доставлятимуть транспортом з Гомеля. "З труби дизпаливо перевантажується в цистерни і відправляється в Україні", – пояснив він.

      "Стабільну ситуацію ми маємо вже сьогодні. Якщо раніше поставки морем становили 10-20 тис. Тонн на місяць, то на серпень це вже буде 60-90 тис. Тонн. Сьогодні ми також отримали інформацію, що Мозирський НПЗ переносить свій ремонт з вересня на жовтень і збільшує приблизно на 25% поставки дизеля українським покупцям в серпні і вересні. Якщо раніше вони становили приблизно 180 тис. тонн на місяць, то зараз вони будуть 250-260 тис. тонн на місяць. Також ми бачимо збільшення поставок з Литви, країн ЄС і зростання виробництва на українських нафтопереробних заводах", – зазначив Герус.

      Крім того, як зазначив Володимир Омелян, під час наради з підприємцями було прийнято рішення сформувати оперативний штаб, який працюватиме з найбільшими нафтотрейдерами України, державними компаніями, щоб будь-яке проходження цистерн новими маршрутами не було під загрозами, а ринку не загрожували ні зростання цін, ні будь-які інші загрози.

      blog_ava
      Головні новини 6 серпня: зірване перемир'я і "зелені" закони
      сьогодні
      4389
      Теги: Міністерство інфраструктури Укрзалізниця АМПУ Нафта
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Навчання депутатів у Трускавці – дороге, але чи ефективне?
      сьогодні , 12:01 Навчання депутатів у Трускавці – дороге, але чи ефективне?
      Артем Овдієнко 252
      Росії не уникнути санкцій США: до чого тут Україна?
      сьогодні , 09:00 Росії не уникнути санкцій США: до чого тут Україна?
      Блог Медіа 949
      "Динамо" програло "Брюгге" у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів: відео
      сьогодні , 08:40 "Динамо" програло "Брюгге" у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів: відео
      2463
      Головні новини 6 серпня: зірване перемир'я і "зелені" закони
      сьогодні , 08:04 Головні новини 6 серпня: зірване перемир'я і "зелені" закони
      4382
      Холера у берегов Севастополя и моряков лишили заработка: новости Крымнаша
      6 серпня , 22:01 Холера у берегов Севастополя и моряков лишили заработка: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1743
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук