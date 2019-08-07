"Укрзалізниця" сформує незнижуваний стратегічний запас дизпалива

Через припинення поставок дизпалива з Росії "Укрзалізниця" має намір сформувати незнижуваний стратегічний запас цього палива.

Про це повідомив під час пресконференції міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Нестачу планують компенсувати за рахунок поставок з Білорусі та країн Балтії.

"Сьогодні ми з представниками найбільших компаній, а також УЗ, АМПУ, за участю представника президента України в Кабінеті міністрів Андрія Геруса визначили, як буде забезпечена диверсифікація поставок нафтопродуктів, зокрема дизельного палива і СПГ для стабільного забезпечення України. Потужності нафтових терміналів в портах України дозволяють багаторазово збільшити обсяги переробки нафтопродуктів вже сьогодні. УЗ має можливість забезпечити необхідну кількість тягового та рухомого складу для перевезення нафтопродуктів", – запевнив міністр.

Основний акцент в диверсифікації поставок буде зроблено саме на паливо, яке постачається з Білорусі та країн ЄС, повідомив також Андрій Герус. Вантажі доставлятимуть транспортом з Гомеля. "З труби дизпаливо перевантажується в цистерни і відправляється в Україні", – пояснив він.

"Стабільну ситуацію ми маємо вже сьогодні. Якщо раніше поставки морем становили 10-20 тис. Тонн на місяць, то на серпень це вже буде 60-90 тис. Тонн. Сьогодні ми також отримали інформацію, що Мозирський НПЗ переносить свій ремонт з вересня на жовтень і збільшує приблизно на 25% поставки дизеля українським покупцям в серпні і вересні. Якщо раніше вони становили приблизно 180 тис. тонн на місяць, то зараз вони будуть 250-260 тис. тонн на місяць. Також ми бачимо збільшення поставок з Литви, країн ЄС і зростання виробництва на українських нафтопереробних заводах", – зазначив Герус.

Крім того, як зазначив Володимир Омелян, під час наради з підприємцями було прийнято рішення сформувати оперативний штаб, який працюватиме з найбільшими нафтотрейдерами України, державними компаніями, щоб будь-яке проходження цистерн новими маршрутами не було під загрозами, а ринку не загрожували ні зростання цін, ні будь-які інші загрози.