"Укрзалізниця" створить "Раду вантажовідправників" для організації прозорого діалогу з ринком

Публічне акціонерне товариство (ПАТ) "Укрзалізниця" планує створити "Раду вантажовідправників" для організації прозорого діалогу з бізнесом.

Про це повідомив керівник компанії Євген Кравцов журналістам в Києві в середу, 20 березня, пишуть "Українські новини".

"Для себе наступним кроком ми бачимо створення "Ради вантажовідправників", в якій будуть представлені всі галузі, всі вантажовідправники, і ми зможемо на перманентному майданчику в регулярному режимі обговорювати і всі проблеми, які ми маємо, і всі наші ініціативи, і всі необхідності з боку бізнесу. Це може бути асоціація, громадська організація, що завгодно. Ми впевнені, що це дієвий механізм", – сказав керівник компанії.

Кравцов підкреслив, що "Укрзалізниця" хоче створити платформу для відвертого діалогу, зазначивши, що такі організації як "Європейська бізнес асоціація" та "Американська торгова палата" є по суті лобістськими організаціями, в першу чергу, для бізнесу і не підходять для запланованого компанією формату спілкування.

За словами Кравцова, запланована "Рада вантажовідправників" повинна декларувати готовність компанії йти на відкритий діалог з бізнесом, а також на певні компроміси.

Він також нагадав, що компанія, по суті, виконала всі зобов'язання зі свого боку щодо інвестицій в рухомий склад, взяті в 2017 році після попередньої індексації тарифів.

Якщо говорити про вантажні перевезення, то сьогодні ми говоримо про 14,2-відсоткове підвищення тарифів з 1 квітня, яке зараз знаходиться в процесі обговорення. Далі ми готові до обговорення не механізму, а цифри, яка нам необхідна на реалізацію програми капітальних інвестицій та на розвиток компанії. Механізми можуть бути абсолютно різними,

– зазначив Кравцов.

Він навів приклад, що якби "Укрзалізниці" вдалося досягти хоча б часткової компенсації збитковості пасажирських перевезень – це дозволило б додатково отримати близько 10 млрд гривень, що більше, ніж компанія розраховує отримати від індексації вантажних тарифів на цей рік.

Кравцов також заявив, що він очікує, що 22 березня Державна регуляторна служба підтримає індексацію тарифів на залізничні вантажоперевезення на 14,2% з 1 квітня поточного року.

За словами керівника "Укрзалізниці", до кінця року компанія планує отримати від автоіндексації тарифів близько 1,9 млрд гривень додаткових доходів, а також близько 1 млрд гривень від зближення класів залізничних вантажів.

"Ми категорично виступаємо за те, що позакласні вантажі повинні бути виключені як клас", – сказав Кравцов, додавши, що на даний час цей клас вантажів, в першу чергу, субсидує перевезення щебеню.

Надалі компанія планує також зближувати перший, другий і третій класи вантажів. Зокрема, це торкнеться, в першу чергу, першого класу, як найбільш великого і працює зараз, на думку керівника "Укрзалізниці", зі знижуючим коефіцієнтом.

Як повідомлялося, раніше оприлюднений фінплан "Укрзалізниці" на 2019 рік передбачав індексацію тарифів на перевезення пасажирів в межах України з 1 квітня на 12% і з 1 жовтня на 12%, а також індексацію тарифів на перевезення вантажів з підвищенням з 1 лютого на 16,5 %, при тому, що подальший крок індексації складе по 2,5% з 1 травня, з 1 серпня і з 1 листопада 2019 року. При цьому, на даний момент компанія очікує індексації вантажних тарифів на 14,2% з 1 квітня 2019 року.



В останній версії фінплану компанії дохід на 2019 рік заплановано в розмірі 112 млрд гривень, чистий прибуток – в 4,5 млрд гривень, капітальні інвестиції – 18 млрд гривень.



Компанія в 2019 році планує перевезти 331 млн тонн вантажів (зростання на 2,7% до факту 2018 року) та 201 млн пасажирів (на 0,7% менше факту 2018 року).